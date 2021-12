{"_id":"61bc106257dcf111963d30f2","slug":"honor-play-30-plus-5g-launched-with-mediatek-dimensity-700-soc-price-and-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"Honor Play 30 Plus 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानें इसके फीचर्स","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Honor Play 30 Plus 5G स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हो गया है। यह एक एंट्री लेवल 5जी फोन है। Honor Play 30 Plus 5G में मीडियाटेक Dimensity 700 प्रोसेसर, 128 जीबी स्टोरेज के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है।



Honor Play 30 Plus 5G की कीमत

Honor Play 30 Plus 5G के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 1,099 चीनी युआन यानी करीब 13,100 रुपये है। वहीं 6 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 1,299 चीनी युआन यानी करीब 15,500 रुपये है। फोन के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 1,499 चीनी युआन यानी करीब 17,900 रुपये है। Honor Play 30 Plus 5G को मैजिक नाइठ ब्लैक शेड्स, चार्म सी ब्लू, डाउन गोल्ड, टाइटेनियम एम्पटी सिल्वर कलर में खरीदा जा सकेगा। भारत में इस फोन की लॉन्चिंग की फिलहाल कोई खबर नहीं है।



Honor Play 30 Plus 5G की स्पेसिफिकेशन

Honor Play 30 Plus 5G में एंड्रॉयड 11 आधारित Magic UI 5.0 दिया गया है। इसके अलावा इसमें 6.74 इंच की TFT LCD डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1600x720 पिक्सल है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है। लो ब्लू लाइट के लिए इसे TUV Rheinland का सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें Dimensity 700 प्रोसेसर, 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है।



Honor Play 30 Plus 5G का कैमरा

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/1.8 है। दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/2.4 है। सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ पोट्रेट, एचडीआर, ब्यूटी मोड मिलेंगे।



Honor Play 30 Plus 5G की बैटरी

कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ v5.1, GPS, AGPS, OTG, USB टाईप-सी पोर्ट, 3.5mm का हेडफोन जैक, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें 5000mAh की बैटरी है जिसके साथ 22.5W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।