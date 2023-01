Greta Thunberg: "बहुत कूल हैं ग्रेटा थनबर्ग", एंड्रयू टेट विवाद के बाद मस्क ने की पर्यावरण एक्टिविस्ट की तारीफ

ट्विटर के नए मालिक और अरबपति एलन मस्क ने स्वीडिश पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को "कूल" बताया है। मस्क ने थनबर्ग का पूर्व किकबॉक्सर और विवादित सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर एंड्रयू टेट के साथ हालिया विवाद और रोमानियाई पुलिस द्वारा टेट की गिरफ्तारी के बाद यह टिप्पणी की है। बता दें कि टेट ने ट्विटर पर ग्रेटा थनबर्ग को टैग करते हुए अपनी कारों से होने वाले पर्यावरण उत्सर्जन के बारे में बताया था।

The sheer amount of brand awareness achieved by Greta within a few years is astounding. I think she’s cool tbh.