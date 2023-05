आ रहा है Pixel Fold, गूगल ने किया कंफर्म, जारी किया वीडियो टीजर

तमाम लीक्स के सामने आने के बाद गूगल ने आखिरकार Pixel Fold को लेकर आधिकारिक पुष्टि कर दी है। गूगल का पहला फोल्डेबल फोन Pixel Fold इसी महीने लॉन्च होने वाला है। Pixel Fold की लॉन्चिंग 10 मई को होने वाले गूगल के Google I/O 2023 में होगी।

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8