एपल के इवेंट से पहले Google Pixel 7 की लॉन्चिंग का हुआ एलान, जानें फीचर्स

एपल के इवेंट से ठीक पहले गूगल ने अपनी पिक्सल सीरीज की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। Google Pixel 7 की लॉन्चिंग 6 अक्तूबर को होने वाली है। Google Pixel 7 सीरीज के तहत दो फोन लॉन्च होंगे जिनमें Pixel 7 और Pixel 7 Pro शामिल हैं। इसके अलावा इस इवेंट में Google Pixel Watch को भी लॉन्च किया जाएगा। इस इवेंट में गूगल अपना Nest स्मार्ट स्पीकर भी लॉन्च कर सकता है।

