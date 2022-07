{"_id":"62d8e06ca6bed77d9f3bb5d0","slug":"dell-xps-13-plus-9320-launched-in-india-with-12th-gen-intel-core-processor","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dell ने भारत में लॉन्च किया नया लैपटॉप, मिलेगी 4K रिजॉल्यूशन वाली स्क्रीन","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 21 Jul 2022 10:43 AM IST

Dell ने भारतीय बाजार में अपने नए लैपटॉप Dell XPS 13 Plus 9320 को लॉन्च कर दिया है। Dell XPS 13 Plus 9320 के साथ इनफिनिटी एज डिस्प्ले दी गई है। डेल के इस लैपटॉप में इंटेल 12th जेन 28W प्रोसेसर है जिसके साथ एक्सप्रेस चार्ज, आई सेफ टेक्नोलॉजी और पहले के मुकाबले बेहतर स्पीकर मिलेगा। बता दें कि डेल ने इस लैपटॉप को पहली बार CES 2022 में लॉन्च किया था।



Dell XPS 13 Plus 9320 की कीमत

Dell XPS 13 Plus 9320 की कीमत 1,59,990 रुपये है। यह कीमत ADL-P Ci5-1240P 12 कोर के साथ 16 जीबी रैरम और 512 जीबी मॉडल की है, वहीं ADL-P Ci7-1260P 12 कोर, 16 जीबी रैम के साथ 1 टीबी स्टोरेज की कीमत 1,79,990 रुपये है। डेल के इस लैपटॉप की बिक्री 23 जुलाई से अमेजन और कंपनी की वेबसाइट से शुरू होगी।



Dell XPS 13 Plus 9320 की स्पेसिफिकेशन

Dell XPS 13 Plus 9320 में 13 इंच की फोर साइडेड इनफिनिटी एज अल्ट्रा एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसके साथ 4के रिजॉल्यूशन मिलता है। इस लैपटॉप में 12th Gen Intel Core 28W प्रोसेसर मिलता है। लैपटॉप में कैपेसिटिव टच के साथ जीरो लैक्टिक कीबोर्ड और ग्लास टचपैड भी मिलता है। इस लैपटॉप में चार स्पीकर भी हैं और दावा है कि एक घंटे से कम में ही बैटरी 80 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी।