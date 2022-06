{"_id":"62b5a0f40f80785ebb38901b","slug":"daiwa-launches-80cm-and-109cm-super-slim-bezel-less-designed-voice-assistant-smart-tvs","type":"story","status":"publish","title_hn":"Daiwa ने एक साथ लॉन्च किए दो स्मार्ट टीवी, मिलेगा 20 वॉट का स्पीकर","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 24 Jun 2022 05:03 PM IST

Daiwa ने भारतीय बाजार में एक साथ अपने दो नए स्मार्ट टीवी पेश किए हैं। इन टीवी के साथ प्रीमियम बेजललेल डिजाइन है और साथ इनबिल्ट वॉयस असिस्टेंट भी दिया गया है। Daiwa ने 32 इंच और 43 इंच के मॉडल के साथ एलईडी बैकलाइट पैनल दी है। सभी टीवी के साथ एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट है।



Daiwa के 32 इंच वाले टीवी की कीमत 12,990 रुपये और 43 इंच वाले मॉडल की कीमत 22,990 रुपये रखी गई है, हालांकि लॉन्चिंग ऑफर के तहत टीवी को क्रमशः 12,490 रुपये और 21,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Daiwa के इन टीवी की बिक्री 12 महीने की वारंटी और 12 महीने की पैनल की वारंटी के साथ रिटेल स्टोर से होने लगी है।



फीचर्स की बात करें तो Daiwa के इन टीवी के साथ क्वांटम लूमिनिट टेक्नोलॉजी है। टीवी में क्रिकेट समेत कई सारे मोड्स दिए गए हैं। दोनों टीवी में 20W का स्पीकर है जिसके साथ सराउंड साउंड स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है। साउंड के लिए पांच मोड्स मिलेंगे। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 2 HDMI, 2 USB पोर्ट, ब्लूटूथ, वाई-फाई, इथरनेट, मिरर कास्टिंग और ऑप्टिकल आउटपुट है।



टीवी के साथ BIGWALL यूआई का सपोर्ट मिलेगा जिसके साथ 25,00,000+ घंटे के कंटेंट मिलेंगे। टीवी पर अमेजन प्राइम वीडियो, Disney+ Hotstar, Sony Liv, Zee5, Voot, Sun Nxt, Jio Cinema, Jio Pages, Eros Now, Hungama, Alt Balaji, Shemaroo me, Epic on, Docubay, Yupp TV जैसे एप्स देखे जा सकेंगे।



टीवी के साथ A-53 क्वॉडकोर प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और 8 जीबी की स्टोरेज दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60Hz है। टीवी के साथ मिलने वाले रिमोट में वॉयस कमांड का सपोर्ट है और इसमें कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं।