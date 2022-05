{"_id":"6270af11eba7052db50a232e","slug":"crossbeats-ignite-lyt-smartwatch-launched-in-india-with-1-69-inch-display","type":"story","status":"publish","title_hn":"Crossbeats की नई स्मार्टवॉट हुई लॉन्च, कीमत 2,000 रुपये से भी कम","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Tue, 03 May 2022 09:56 AM IST