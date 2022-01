CES 2022 Laptops: दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में लॉन्च हुए 5 बेस्ट लैपटॉप, ग्लास पैड से लेकर 4K स्क्रीन तक

Dell XPS 13 Plus

Dell XPS 13 एक प्रीमियम लैपटॉप है। इसके साथ एज टू एज डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें टच सपोर्ट के साथ फंक्शन कीज दी गई हैं। इसमें कोई ट्रैकपैड नहीं है। Dell XPS 13 Plus में 13.4 इंच की डिस्प्ले दी गई है। Dell XPS 13 Plus में Intel Alder Lake P-Series Core i7-1280P प्रोसेसर है। Dell XPS 13 Plus में विंडोज 11 मिलेगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 400 निट्स है।