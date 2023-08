{"_id":"64e4a78d313a66ca8c082388","slug":"boat-wave-neo-plus-smartwatch-launched-in-india-know-price-and-features-2023-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Boat Wave Neo Plus: कम कीमत में 1.96 इंच डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच, सात दिन चलेगी बैटरी","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: विशाल मैथिल Updated Tue, 22 Aug 2023 05:48 PM IST

भारतीय कंपनी बोट ने अपनी नई स्मार्टवॉच Boat Wave Neo Plus को लॉन्च कर दिया है। वॉच को कम कीमत में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर से लैस किया गया है। इसके साथ 1.96 इंच की HD स्क्रीन, 550 निट्स की ब्राइटनेस और मल्टीपल हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं। वॉच में सात दिनों तक की बैटरी लाइफ का दावा है। चलिए जानते हैं स्मार्टवॉच की कीमत और अन्य फीचर्स के बारे में...

बोट की नई स्मार्टवॉच को सेज ग्रीन, मैरीगोल्ड ब्लू, चेरी ब्लॉसम और एक्टिव ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। वॉच की कीमत 1,599 रुपये है। Boat Wave Neo Plus को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा।स्मार्टवॉच में 1.96 इंच की एचडी डिस्प्ले मिलता है, जो 550 निट्स ब्राइटनेस और (240×282 पिक्सल) रिजॉल्यूशन के साथ आती है। Boat Wave Neo Plus में ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टवॉच में इन-बिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर है और वॉच यूजर्स को 10 कॉन्टैक्ट को सेव करने की सुविधा देता है। वॉच के साथ यूजर्स को कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा भी मिलेगी।स्मार्टवॉच में मल्टीपल हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन यानी SpO2, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सर्साइज के साथ 700 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। वॉच में वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट के लिए IP67 रेटिंग है। इसके साथ क्विक डायल पैड और एआई वॉयस असिस्टेंट फीचर भी मिलता है।Boat Wave Neo Plus की बैटरी क्षमता की बात करें तो कंपनी का कहना है कि वॉच को ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ दो दिन और नॉर्मल इस्तेमाल में सात दिनों तक चलाया जा सकता है।