इस कंपनी ने लॉन्च किया 100 घंटे बैकअप वाला नेकबैंड, कीमत 1300 रुपये से भी कम

जर्मनी के ब्रांड Blaupunkt ने भारतीय बाजार में एक नया वायरलेस नेकबैंड लॉन्च किया है। Blaupunkt BE 100 के साथ 100 घंटे के बैटरी बैकअप का दावा किया गया है। इसके अलावा Blaupunkt के इस नेकबैंड में LCD बैटरी इंडिकेटर भी है। Blaupunkt BE 100 के साथ वाइब्रेशन अलर्ट भी मिलेगा। इसमें TurboVolt चार्जिंग भी दी गई है और साथ में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है।



Blaupunkt BE 100 की कीमत

Blaupunkt BE 100 की कीमत 1,299 रुपये रखी गई है और इसकी बिक्री अमेजन इंडिया से हो रही है। Blaupunkt BE 100 को ब्लैक और ब्लू दो कलर्स में खरीदा जा सकेगा।



Blaupunkt BE 100 की स्पेसिफिकेशन

Blaupunkt BE 100 के फीचर्स की बात करें तो इसकी डिजाइन इन-ईयर है। इसमें 10mm का ड्राइवर दिया गया है। Blaupunkt BE 100 की ऑडियो क्वॉलिटी को लेकर एचडी का दावा है और इसमें न्वाइज आइसोलेशन भी है। यदि कोई कॉल आती है तो इस पर वाइब्रेशन अलर्ट भी मिलेगा। खास बात यह है कि फोन के साइलेंट में रहने पर भी आपको अलर्ट मिलेगा।



नेकबैंड के साथ रियल लाइट में बैटरी इंडिकेटर मिलेगा तो आपको बैटरी के लेवल को चेक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। Blaupunkt ने इस नेकबैंड की बैटरी को लेकर 100 घंटे के बैकअप का दावा किया है। इसमें 600mAh की बैटरी दी गई है और फास्ट चार्जिंग को लेकर 10 मिनट की चार्जिंग के बाद 10 घंटे के बैकअप का दावा है। नेकबैंड का वजन 30 ग्राम है। चार्जिंग के लिए इसमें टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।