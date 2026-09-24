बेस्ट डील: 200 रुपये से कम में खरीदें ये 7 स्मार्टफोन गैजेट्स, रोज आएंगे काम; तुरंत करें चेक

Smartphone Gadgets Under 200 Rupees: स्मार्टफोन के छोटे-छोटे गैजेट्स और एक्सेसरीज कई बार मुश्किल काम भी आसान कर देते हैं। अगर आपकी जेब में 200 रुपये भी हैं तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे ही गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। कॉलिंग से लेकर एंटरटेनमेंट और ऑफिस का काम सब मोबाइल स्क्रीन पर ही सिमट गया है। ऐसे में फोन के इस्तेमाल को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए कई छोटी-मोटी एक्सेसरीज बेहद मददगार साबित होती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छे मोबाइल गैजेट्स खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर 200 रुपये से भी कम कीमत में कई शानदार स्मार्टफोन गैजेट्स उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 उपयोगी एक्सेसरीज के बारे में, जो कम खर्च में आपके फोन के अनुभव को दोगुना कर देंगी।

1. फोल्डेबल मोबाइल स्टैंड

लंबे समय तक हाथ में फोन पकड़कर वीडियो देखना, वीडियो कॉल करना या ऑनलाइन क्लास अटेंड करना हाथों में दर्द पैदा कर देता है। इसके समाधान के लिए फोल्डेबल टेबलटॉप मोबाइल स्टैंड एक बेहतरीन विकल्प है। 200 रुपये से कम कीमत में आने वाले ये स्टैंड एडजस्टेबल एंगल के साथ आते हैं। इन्हें जरूरत के हिसाब से ऊपर-नीचे झुकाया जा सकता है और काम खत्म होने के बाद आसानी से मोड़कर जेब में रखा जा सकता है।

2. टाइप-सी ओटीजी एडाप्टर

अगर आपको अपने फोन से किसी पेनड्राइव में डेटा ट्रांसफर करना हो या फिर फोन से कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करना हो, तो एक छोटा सा ओटीजी (OTG) एडाप्टर कमाल कर सकता है। बेहद कम दाम में मिलने वाले ये मेटल-बॉडी एडाप्टर काफी मजबूत होते हैं और बिना किसी ऐप के तुरंत प्लग-एंड-प्ले की सुविधा देते हैं।

3. स्पाइरल केबल और कॉर्ड प्रोटेक्टर

स्मार्टफोन के ओरिजिनल चार्जर की केबल अक्सर किनारों से मुड़कर कटने या फटने लगती है, जिससे नया चार्जर खरीदने का भारी खर्च आ जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए सिलिकॉन स्पाइरल केबल प्रोटेक्टर बहुत काम आते हैं। 200 रुपये के अंदर इनके कई सेट मिल जाते हैं, जिन्हें चार्जिंग वायर के दोनों सिरों पर लपेटकर केबल की लाइफ को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

4. मिनी सेल्फी रिंग लाइट

कम रोशनी में सेल्फी लेते वक्त या वीडियो कॉल के दौरान चेहरे पर पर्याप्त लाइट न होना एक आम समस्या है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए पोर्टेबल क्लिप-ऑन रिंग लाइट काफी लोकप्रिय है। यह छोटी सी रिचार्जेबल लाइट सीधे फोन के ऊपरी हिस्से पर क्लिप की तरह लग जाती है और चेहरे पर एक समान ब्राइटनेस देती है, जिससे वीडियो और तस्वीरों की क्वालिटी तुरंत बेहतर हो जाती है।

5. फिंगर रिंग ग्रिप और किकस्टैंड

सफर के दौरान या एक हाथ से फोन चलाते समय अक्सर डिवाइस के हाथ से फिसलकर गिरने का डर रहता है। फोन के बैक पैनल पर चिपकने वाला मेटल फिंगर रिंग होल्डर फोन को बेहद मजबूत ग्रिप देता है। इसे 360 डिग्री घुमाया जा सकता है, जिससे यह फोन को टेबल पर टिकाने के लिए एक किकस्टैंड का काम भी बखूबी करता है।

6. चार्जिंग पोर्ट क्लीनर और एंटी-डस्ट प्लग

जेब में फोन रखने से उसके चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल में अक्सर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे स्लो चार्जिंग की समस्या आने लगती है। इस धूल को सुरक्षित रूप से साफ करने के लिए एक छोटी मल्टी-फंक्शनल क्लीनिंग किट और सिलिकॉन डस्ट प्लग का सेट अमेजन पर बेहद किफायती दाम में मिल जाता है। यह छोटी सी किट फोन के संवेदनशील पोर्ट्स को बिना नुकसान पहुंचाए साफ रखती है।

7. यूनिवर्सल वॉटरप्रूफ मोबाइल पाउच

बारिश के मौसम में, पूल के पास या फिर धूल-मिट्टी वाली जगह पर फोन को सुरक्षित रखने के लिए वॉटरप्रूफ मोबाइल पाउच एक जरूरी एक्सेसरी है। 200 रुपये के बजट में मिलने वाले इन ट्रांसपेरेंट पाउच में फोन रखने के बाद भी टचस्क्रीन काम करती है, जिससे आप बारिश में भी बेझिझक फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।