Apple WWDC 2023: एपल का नया धमाका Vision Pro, दुनिया का सबसे पतला 15 इंच का MacBook Air भी लॉन्च

एपल के सालाना इवेंट का इंतजार समाप्त हो चुका है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी है। पांच जून से शुरू हुआ यह इवेंट कैलिफोर्निया के कूपर्टीनो में एपल पार्क में नौ जून तक चलने वाला है। यह इवेंट वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस यानी डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी (WWDC 2023) के नाम से जाना जाता है। एपल की वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC 2023) पांच जून को भारतीय समयानुसार, रात 10:30 बजे शुरू हुआ।

This is the new 15" MacBook Air starting at $1,299 #WWDC23 pic.twitter.com/zfW3DueJos