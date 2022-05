{"_id":"628f05be011a1a0700663372","slug":"apple-watch-pride-edition-band-launched-pride-edition-watch-tipped-ahead-of-lgbtq-month","type":"story","status":"publish","title_hn":"Apple ने LGBTQ के सम्मान में लॉन्च किया Pride Edition बैंड","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 26 May 2022 10:14 AM IST