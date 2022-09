{"_id":"631977eae87e2c2bc763102e","slug":"apple-launch-event-highlights-iphone-14-pro-with-48mp-camera-satellite-communication-and-more","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Apple Launch Event Highlights: पहली बार 48MP कैमरे से लेकर डायनेमिक आईलैंड नॉच तक, सबकुछ जानें","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 08 Sep 2022 11:45 AM IST

Apple ने अपने ‘Far Out' इवेंट में चार नए आईफोन, तीन स्मार्टवॉच और एक एयरपॉड लॉन्च किए हैं। इस बार Apple ने आईफोन मिनी को हटा दिया और प्लस मॉडल को लॉन्च किया है। iPhone 7 Plus (2016) की लॉन्चिंग के 6 साल बाद एपल ने दोबारा प्लस मॉडल को पेश किया है। इस बार Apple iPhone 14 सीरीज के तहत iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए गए हैं। आइए एपल के इस मेगा इवेंट्स के हाईलाइट्स जानते हैं....

Apple ने इस बार भी चार नए आईफोन लॉन्च किए हैं लेकिन मिनी मॉडल को हटा दिया गया है। नए आईफोन के तौर पर Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को पेश किया गया है। iPhone 14, iPhone 14 Plus में A15 चिपसेट दिया गया है जो कि आईफोन 13 में भी है, वहीं iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को नए चिपसेट A16 बायोनिक के साथ लॉन्च किया गया है। iPhone 14 सीरीज की शुरुआती कीमत 79,990 रुपये है। Apple iPhone 14, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max की बिक्री 16 सितंबर से और iPhone 14 Plus की बिक्री 7 अक्तूबर से शुरू होगी। आईफोन के अलावा एपल ने इस इवेंट में Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE और AirPods Pro 2 भी लॉन्च किए हैं। एपल ने Apple Watch Ultra को अब तक की सबसे पावरफुल स्मार्टवॉच कहा है।

भारत में Apple आईफोन 14 की कीमत

iPhone 14 - शुरुआती कीमत - 79,900 रुपये

iPhone 14 Plus - शुरुआती कीमत 89,900 रुपये

iPhone 14 Pro - शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये

iPhone 14 Pro Max - शुरुआती कीमत 1,39,900 रुपये

रेगुलर मॉडल की डिजाइन में कोई बदलाव नहीं

डिजाइन को लेकर iPhone 14 और iPhone 14 Plus में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैमरा सेटअप और फ्लैट एज (किनारे) आईफोन 13 की तरह ही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जो दो आईफोन मॉडल को एपल ने पुराने चिपसेट के साथ पेश किया है।

पांच साल बाद बदला नॉच

Apple iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के नॉच में बदलाव किया गया है। आईफोन प्रो मॉडल के नॉच को 2017 के बाद पहली बार बदला गया है। एपल ने पहली बार Apple iPhone X के साथ नॉच डिस्प्ले दी थी जिसे लेकर काफी चर्चा हुई और बाद में एंड्रॉयड कंपनियों ने इस नॉच के स्टाइल को कॉपी किया। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में पिल शेप (टैबलेट) होल पंच कटआउट है जिसे एपल ने डायनेमिक आईलैंड (Dynamic Island) नाम दिया है। यह नॉच नोटिफिकेशन के हिसाब से बड़ा या छोटा भी हो सकता है। फ्रंट कैमरा भी इसी नॉच में है।







क्रैश डिटेक्शन/सैटेलाइट कम्युनिकेशन

एपल ने नए आईफोन के साथ इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी है। इस फीचर की मदद से आपात स्थिति में सैटेलाइट के जरिए एंबुलेंस, पुलिस और मिलिट्री से मदद मांगी जा सकेगी। इसकी शुरुआत अमेरिका और कनाडा से हो रही है। भारत में फिलहाल यह फीचर नहीं मिलेगा। iPhone 14 के साथ दो साल तक यह फीचर फ्री होगा और उसके बाद पैसे देने होंगे, हालांकि कीमत की जानकारी नहीं दी गई है। iPhone 14 सीरीज के चारों आईफोन में क्रैश डिटेक्शन फीचर है जो कि कार एक्सिडेंट या ऐसी ही अन्य आपात स्थिति में इमरजेंसी नंबर डायल करेगा।





48 मेगापिक्सल का कैमरा

एपल ने iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ पेश किया है। इन दोनों फोन में एपल ने पहली बार इतना बड़ा कैमरा सेंसर इस्तेमाल किया है। कैमरे के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा। प्रो मॉडल में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और तीसरा लेंस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। प्रो मॉडल के कैमरे के साथ Photonic Engine का सपोर्ट है जिसे लेकर लो लाइट में बेस्ट फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी का दावा है।





फिजिकल सिम की छुट्टी