सिर्फ 120 सेकेंड में हैक हो सकती है एपल आईफोन की फेस आईडी

एपल के आईफोन का सबसे खास फीचर अब सुरक्षित नहीं रह गया है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक एपल डिवाइसेज की फेस आईडी फीचर में बड़ा बग है जिसके कारण एपल की फेस आईडी को काला टेप और चश्मे की मदद से अनलॉक किया जा सकता है।

Security researchers demonstrate how to bypass Face ID with glasses and tape https://t.co/sr5Mtt81E7 by @ChanceHMiller pic.twitter.com/PMxmF4BcTg