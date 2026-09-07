एपल: सिर्फ आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स ही नहीं, 9 सितंबर को एपल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा

कैलिफोर्निया में 9 सितंबर को एपल का 'सरप्राइज एंड शाइन' इवेंट आयोजित होने जा रहा है। इस ग्रैंड इवेंट में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, पावरफुल आईफोन 18 प्रो सीरीज, नई एपल वॉच सीरीज 12 और नए एयरपॉड्स 5 लॉन्च कर सकती है। आइए लॉन्च से पहले जानते हैं एपल के कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में...

दुनिया भर के टेक प्रेमी 9 सितंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी दिन कैलिफोर्निया स्थित एपल पार्क में बहुप्रतीक्षित 'सरप्राइज एंड शाइन' इवेंट आयोजित होने जा रहा है। इस मंच से कंपनी कई लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। टेक बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा कंपनी के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन और नई आईफोन 18 प्रो सीरीज के लॉन्च को लेकर हो रही है। लेकिन इसके साथ ही एपल कई नए गैजेट्स भी पेश करेगी। आइए जानते हैं आईफोन 18 के लॉन्च इवेंट में क्या खास होने वाला है।

बड़े अपग्रेड के साथ आएंगे आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स

इस साल के इवेंट में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स मुख्य आकर्षण होंगे। लीक्स के मुताबिक इन दोनों मॉडल्स में क्रमशः 6.3 इंच और 6.9 इंच का डिस्प्ले बरकरार रहेगा, लेकिन इन्हें पावरफुल A20 Pro चिपसेट से लैस किया जाएगा जो 2nm प्रोसेस पर बना होगा।

इन स्मार्टफोन्स में छोटा डायनामिक आइलैंड और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी वाला LTPO+ डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। कैमरे के मोर्चे पर सबसे बड़ा बदलाव 'वेरिएबल अपर्चर' मेन कैमरे के रूप में होगा, जिससे कम रोशनी और तेज धूप में भी बेहतरीन डेप्थ और एक्सपोजर कंट्रोल मिलेगा। प्रो मैक्स मॉडल में पहले से बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे इसका डिजाइन थोड़ा मोटा और भारी हो सकता है।

पहली बार आएगा फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा

टेक जगत में यह खबर जोरों पर है कि कंपनी अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश करने वाली है, जिसे iPhone Ultra नाम दिया जा सकता है। यह एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस होगा, जिसमें बाहर की तरफ 5.5 इंच और अंदर खुलने पर 7.8 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलेगी।

इस डिवाइस को बेहद पतला रखने के लिए इसमें Face ID की जगह Touch ID का इस्तेमाल किया जा सकता है और पीछे की तरफ तीन की बजाय सिर्फ दो कैमरे दिए जाने की उम्मीद है। कीमत के मामले में यह एपल का अब तक का सबसे महंगा फोन हो सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत 2,000 डॉलर (लगभग 1.9 लाख रुपये) से अधिक होने का अनुमान है।

एपल वॉच सीरीज 12 और एयरपॉड्स 5