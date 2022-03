{"_id":"6231b21272d04c5f0c5b5f33","slug":"amazon-holi-shopping-store-get-these-waterproof-gadgets-to-amplify-your-enjoyment-this-holi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Amazon Holi Offer: वाटरप्रूफ गैजेट पर 60% तक की छूट, सस्ते में खरीदें कैमरा से लेकर ईयरबड्स तक","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 16 Mar 2022 03:22 PM IST

होली के खास मौके पर अमेजन इंडिया पर होली स्पेशल सेल का आयोजन किया गया है जिसमें वाटरप्रूफ गैजेट पर 60 फीसदी तक की छूट मिल रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेजन ने ‘Holi Shopping Store’ पेश किया है। तमाम त्योहर के मौके पर अमेजन इस तरह की सेल का आयोजन करता है। अमेजन की इस सेल में कैमरा, हेडफोन, स्पीकर, वियरेबल जैसे तमाम वाटरप्रूफ गैजेट शामिल हैं जो कि JBL, Noise, boAt, GoPro और Insta360 जैसे ब्रांड्स के हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में....

इस सेल में आ होली के लिए खासतौर पर GoPro HERO10 एक्शन कैमरा खरीद सकते हैं। यह एक एक्शन कैमरा है जिससे आप किसी भी तरह के एक्शन या स्पोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। इसमें GP2 पावरफुल इंजन दिया गया है जिसे लेकर बेस्ट फोटोग्राफी का दावा किया गया है। यह कैमरा पूरी तरह से वाटरप्रूफ है तो आपको होली के रंग से डरने की जरूरत नहीं है।



Insta360 ONE R Twin Edition

यह भी एक बढ़िया कैमरा है। इसके साथ डुअल 360 डिग्री मोड दिया गया है। इस कैमरे से आप वीडियो और इमेज को 5.7K रिजॉल्यूशन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ H.265 इनकोडिंग भी है। इस कैमरे के साथ आपको AI का भी सोपर्ट मिलेगा। होली के लिए यह आपका परफेक्ट गैजेट हो सकता है।



Insta360 ONE X2 Action Camera

ONE X2 भी एक एक्शन कैमरा है जो लो लाइट में अच्छी तस्वीरें क्लिक करने में माहिर है। लो लाइट में भी फोटो और वीडियो को आप इस कैमरे से बिना न्वाइज के रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी बॉडी रगेड है तो आपको पानी या रंग से डरने की जरूरत नहीं है। 10 मीटर गहर पानी में डूबने पर भी यह कैमरा खराब नहीं होगा। पानी में शूटिंग के लिए इसमें AquaVision मोड दिया गया है।

Noise Buds VS103- इसके साथ आपको 4.5 घंटे का बैकअप मिलता है जो कि चार्जिंग केस के साथ 18 घंटे का हो जाता है। इसमें फास्ट पेयरिंग के लिए Hyper Sync टेक्नोलॉजी दी गई है। इसे आप होली सेल में 1,499 रुपये में खरीद सकते हैं।



boAt Airdopes 441- होली सेल में यह भी आपका एक गैजेट हो सकता है। इसे वाटर रेसिस्टेंट के लिए IPX7 की रेटिंग मिली है। इसके साथ हेवी बास का दावा किया गया है। इसमें 6mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है। अमेजन की होली सेल में इसे 1,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।



होली स्पेशल सेल में आप JBL Go 2, boAt Stone Grenade 5W और boAt Stone Marvel एडिशन जैसे वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर खरीद सकते हैं। वियरेबल कैटेगरी में एलेक्सा सपोर्ट वाली boAt Xtend स्मार्टवॉच और Noise ColorFit Pulse ग्रांड जैसी स्मार्टवॉच आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती हैं।