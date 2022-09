Amazon Sale: 40 हजार रुपये से भी कम में मिलेगा iPhone 12, जानें पूरा ऑफर

फ्लिपकार्ट की सेल के ऑफर के बाद अब अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के ऑफर की जानकारी मिली है। अमेजन की इस सेल में iPhone 12 अब तक की सबसे कीमत में मिलने वाला है। फिलहाल एपल की साइट पर iPhone 12 की कीमत 59,900 रुपये है, जबकि अमेजन पर इसे 57,900 रुपये की कीमत के साथ लिस्ट किया गया है। वहीं अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में iPhone 12, 40,000 रुपये से भी कम में मिलने वाला है।

iPhone 12 for INR 3X,XXX during the #AmazonGreatIndianFestival#iphone12dealonAmazon pic.twitter.com/7EsFfV7ZXj