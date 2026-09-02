यूएस ओपन डे-3 हाईलाइट्स: ज्वेरेव बाल-बाल बचे! 40 के मोनफिल्स ने मचाया धमाल; गॉफ-एंड्रीवा और ईला अगले दौर में
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 02 Sep 2026 02:03 PM IST
सार
यूएस ओपन 2026 के तीसरे दिन कई बड़े मुकाबलों ने सुर्खियां बटोरीं। कोको गॉफ और मीरा एंड्रीवा ने जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। 40 साल के गेल मोनफिल्स ने जन्मदिन पर शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रचा। एलेक्जेंड्रा ईला भी आगे बढ़ीं, जबकि ज्वेरेव ने पांच सेट के रोमांच में लोरेंजो सोनेगो को हराया। फ्लावियो कोबोली ने भी दो सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की।
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विस्तार
न्यूयॉर्क में जारी यूएस ओपन 2026 का तीसरा दिन कई बड़े मुकाबलों और रोमांचक नतीजों के नाम रहा। महिला वर्ग में कोको गॉफ और पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा ने जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। एलेक्जेंड्रा ईला ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर का टिकट कटाया। पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा चर्चा 40 साल के गेल मोनफिल्स की रही, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। वहीं, शीर्ष वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर ज्वेरेव को इटली के लोरेंजो सोनेगो ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन जर्मन खिलाड़ी पांच सेट के मैराथन मुकाबले में जीत हासिल करने में सफल रहे। फ्लावियो कोबोली ने भी दो सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की।
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गॉफ ने सोनमेज को हराकर दूसरे दौर में बनाई जगह
एंड्रीवा लगातार चौथे साल दूसरे दौर में
पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा ने भी फ्लशिंग मीडोज में दमदार शुरुआत की। उन्होंने दुनिया की 36वें नंबर की खिलाड़ी जेनिस त्जेन को 6-2, 6-2 से हराया। इस जीत के साथ एंड्रीवा लगातार चौथे साल यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गईं। अब उनके सामने दुनिया की 98वें नंबर की खिलाड़ी ईवा लिस की चुनौती होगी।
- कोको गॉफ ने यूएस ओपन के अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। उन्होंने जेनेप सोनमेज को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। गॉफ ने पहले सेट की शुरुआत से ही अपनी सर्विस पर दबदबा बनाए रखा। शुरुआती सर्विस गेम में उन्होंने दो ऐस और एक सर्विस विनर लगाया। इसके बाद सोनमेज की सर्विस तोड़कर 4-2 की बढ़त हासिल की और 32 मिनट में पहला सेट अपने नाम कर लिया।
- दूसरे सेट में सोनमेज ने वापसी की कोशिश की। उन्होंने नेट पर आक्रामक खेल दिखाया और गॉफ पर दबाव बनाया। दुनिया की 53वें नंबर की खिलाड़ी ने तीन ब्रेक प्वाइंट भी हासिल किए, लेकिन गॉफ ने तीनों बचा लिए। इसके बाद उन्होंने सोनमेज की सर्विस तोड़कर 4-3 की बढ़त बनाई और मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ गॉफ की टूर्नामेंट के अंत में दुनिया की नंबर-1 एकल खिलाड़ी बनने की उम्मीद भी कायम है। उनका अगला मुकाबला पाउला बडोसा या डारिया कसाटकिना से होगा।
एंड्रीवा लगातार चौथे साल दूसरे दौर में
पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा ने भी फ्लशिंग मीडोज में दमदार शुरुआत की। उन्होंने दुनिया की 36वें नंबर की खिलाड़ी जेनिस त्जेन को 6-2, 6-2 से हराया। इस जीत के साथ एंड्रीवा लगातार चौथे साल यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गईं। अब उनके सामने दुनिया की 98वें नंबर की खिलाड़ी ईवा लिस की चुनौती होगी।
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40वें जन्मदिन पर मोनफिल्स का ऐतिहासिक कमाल
- डे-3 की सबसे खास कहानी गेल मोनफिल्स के नाम रही। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने अपने 40वें जन्मदिन पर लुइस आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में वैलेजो को 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहला सेट गंवाने के बाद मोनफिल्स ने जिस तरह मुकाबला पलटा, वह देखने लायक था। उन्होंने लगातार तीन सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। यूएस ओपन में यह उनकी कुल 34वीं जीत रही।
- इस जीत के साथ मोनफिल्स पिछले 50 वर्षों में यूएस ओपन में 40 या उससे ज्यादा उम्र में मैच जीतने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले 1977 में 42 साल के केन रोजवॉल और 1992 में 40 साल के जिमी कॉनर्स यह कारनामा कर चुके थे। मोनफिल्स ने जीत के बाद कहा कि 40 का आंकड़ा और अच्छा मैच खेलना उनके लिए बेहद खास था और यह उनके सबसे अच्छे जन्मदिनों में से एक रहा।
- 2026 को अपने करियर का आखिरी टूर सीजन घोषित कर चुके मोनफिल्स का अगला मुकाबला अमेरिकी खिलाड़ी लर्नर टिएन से होगा। दिलचस्प बात यह है कि टिएन ने पिछले महीने मॉन्ट्रियल में मोनफिल्स को तीन सेट में हराया था।
ईला ने स्टोयाना को एकतरफा अंदाज में हराया
- महिला वर्ग में 17वीं वरीयता प्राप्त एलेक्जेंड्रा ईला ने भी दूसरे दौर में प्रवेश किया। फिलीपींस की खिलाड़ी ने अमेरिकी क्वालीफायर मैरी स्टोयाना को 6-1, 6-2 से शिकस्त दी। पहले सेट में ईला ने 5-0 की बढ़त बनाकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने अपने 84 प्रतिशत फर्स्ट-सर्विस पॉइंट जीते। दूसरे सेट में भी स्टोयाना ने शुरुआती दौर में ब्रेक प्वाइंट के मौके बनाए, लेकिन ईला ने सभी मौकों को बचा लिया।
- उन्होंने मैच में मिले छहों ब्रेक प्वाइंट बचाए और स्टोयाना की सर्विस पर मिले आठ में से चार ब्रेक प्वाइंट को जीत में बदला। अब दूसरे दौर में ईला का सामना यूक्रेन की ओलेक्सांद्रा ओलिन्यकोवा से होगा। दोनों की पिछली भिड़ंत इस साल स्ट्रासबर्ग में हुई थी, जहां ओलिन्यकोवा ने तीन सेट में जीत हासिल की थी।
ज्वेरेव ने पांच सेट में टाला बड़ा उलटफेर
- पुरुष वर्ग में दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला आर्थर ऐश स्टेडियम में खेला गया। शीर्ष वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर ज्वेरेव को इटली के लोरेंजो सोनेगो ने लगभग उलटफेर का शिकार बना दिया था। ज्वेरेव ने मुकाबला 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5, 6-4 से जीता। करीब चार घंटे 53 मिनट तक चले इस मुकाबले में जर्मन खिलाड़ी को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। चौथे सेट में ज्वेरेव एक समय हार के करीब पहुंच गए थे।
- 4-5 के स्कोर पर वह मैच से सिर्फ दो अंक दूर थे, लेकिन उन्होंने इसके बाद शानदार वापसी की और चौथा सेट 7-5 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक सेट में पहुंचा दिया। सोनेगो के खिलाफ ज्वेरेव का पिछला रिकॉर्ड 6-0 था, लेकिन इस बार इटली के खिलाड़ी ने नेट पर आक्रामक खेल और बेहतरीन शॉट-मेकिंग से उन्हें जमकर परेशान किया। ज्वेरेव ने आखिरकार पांचवां सेट जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अब उनका सामना फ्रांस के क्वेंटिन हेलिस से होगा।
कोबोली ने दो सेट से पिछड़कर पलटा मैच
- फ्लावियो कोबोली ने भी पुरुष एकल में जबरदस्त वापसी करते हुए अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को कोमेसाना को 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। कोबोली पहली बार यूएस ओपन में दो सेट से पिछड़ने के बाद मैच जीतने में सफल रहे। मुकाबला चार घंटे 12 मिनट चला। कोबोली इस साल फ्रेंच ओपन के फाइनल तक पहुंचे थे, जहां उन्हें ज्वेरेव के हाथों पांच सेट में हार मिली थी। इसके बाद उन्होंने विंबलडन क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया।
- साल की शुरुआत में उन्होंने अकापुल्को खिताब भी जीता था और म्यूनिख में फाइनल खेला था। पिछले महीने सिनसिनाटी मास्टर्स में सेमीफाइनल तक पहुंचकर न्यूयॉर्क आए कोबोली अब दूसरे दौर में क्वालीफायर ट्रिस्टन स्कूलकेट से भिड़ेंगे। पिछले साल भी कोबोली ने शुरुआती दो मुकाबले पांच सेट में जीते थे, लेकिन तीसरे दौर तक पहुंचते-पहुंचते उनकी फिटनेस ने जवाब दे दिया था और उन्हें मैच से हटना पड़ा था।
डे-3 का निचोड़: बड़े नाम आगे, लेकिन खतरे की घंटी भी बजी
यूएस ओपन के तीसरे दिन बड़े खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह तो बनाई, लेकिन पुरुष वर्ग में ज्वेरेव और कोबोली के मुकाबलों ने साफ कर दिया कि इस ग्रैंड स्लैम में कोई मुकाबला आसान नहीं होने वाला। गॉफ और एंड्रीवा ने सीधे सेटों में जीत दर्ज की, ईला ने भी दबदबा दिखाया, जबकि 40 साल के मोनफिल्स ने जन्मदिन को ऐतिहासिक बना दिया। दूसरी ओर ज्वेरेव को जीत के लिए करीब पांच घंटे संघर्ष करना पड़ा और कोबोली को दो सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करनी पड़ी। यानी यूएस ओपन के तीसरे दिन एक तरफ सितारों ने कदम आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ कई मुकाबलों ने यह संकेत भी दे दिया कि न्यूयॉर्क में आगे की राह और मुश्किल होने वाली है।
यूएस ओपन के तीसरे दिन बड़े खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह तो बनाई, लेकिन पुरुष वर्ग में ज्वेरेव और कोबोली के मुकाबलों ने साफ कर दिया कि इस ग्रैंड स्लैम में कोई मुकाबला आसान नहीं होने वाला। गॉफ और एंड्रीवा ने सीधे सेटों में जीत दर्ज की, ईला ने भी दबदबा दिखाया, जबकि 40 साल के मोनफिल्स ने जन्मदिन को ऐतिहासिक बना दिया। दूसरी ओर ज्वेरेव को जीत के लिए करीब पांच घंटे संघर्ष करना पड़ा और कोबोली को दो सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करनी पड़ी। यानी यूएस ओपन के तीसरे दिन एक तरफ सितारों ने कदम आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ कई मुकाबलों ने यह संकेत भी दे दिया कि न्यूयॉर्क में आगे की राह और मुश्किल होने वाली है।