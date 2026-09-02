यूएस ओपन डे-3 हाईलाइट्स: ज्वेरेव बाल-बाल बचे! 40 के मोनफिल्स ने मचाया धमाल; गॉफ-एंड्रीवा और ईला अगले दौर में

न्यूयॉर्क में जारी यूएस ओपन 2026 का तीसरा दिन कई बड़े मुकाबलों और रोमांचक नतीजों के नाम रहा। महिला वर्ग में कोको गॉफ और पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा ने जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। एलेक्जेंड्रा ईला ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर का टिकट कटाया। पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा चर्चा 40 साल के गेल मोनफिल्स की रही, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। वहीं, शीर्ष वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर ज्वेरेव को इटली के लोरेंजो सोनेगो ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन जर्मन खिलाड़ी पांच सेट के मैराथन मुकाबले में जीत हासिल करने में सफल रहे। फ्लावियो कोबोली ने भी दो सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की।

पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा ने भी फ्लशिंग मीडोज में दमदार शुरुआत की। उन्होंने दुनिया की 36वें नंबर की खिलाड़ी जेनिस त्जेन को 6-2, 6-2 से हराया। इस जीत के साथ एंड्रीवा लगातार चौथे साल यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गईं। अब उनके सामने दुनिया की 98वें नंबर की खिलाड़ी ईवा लिस की चुनौती होगी।

डे-3 का निचोड़: बड़े नाम आगे, लेकिन खतरे की घंटी भी बजी

यूएस ओपन के तीसरे दिन बड़े खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह तो बनाई, लेकिन पुरुष वर्ग में ज्वेरेव और कोबोली के मुकाबलों ने साफ कर दिया कि इस ग्रैंड स्लैम में कोई मुकाबला आसान नहीं होने वाला। गॉफ और एंड्रीवा ने सीधे सेटों में जीत दर्ज की, ईला ने भी दबदबा दिखाया, जबकि 40 साल के मोनफिल्स ने जन्मदिन को ऐतिहासिक बना दिया। दूसरी ओर ज्वेरेव को जीत के लिए करीब पांच घंटे संघर्ष करना पड़ा और कोबोली को दो सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करनी पड़ी। यानी यूएस ओपन के तीसरे दिन एक तरफ सितारों ने कदम आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ कई मुकाबलों ने यह संकेत भी दे दिया कि न्यूयॉर्क में आगे की राह और मुश्किल होने वाली है।