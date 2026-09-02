एंजो फर्नांडीज की ₹1601 करोड़ की डील: मैनचेस्टर सिटी ने किया साइन; किन बड़े सौदों ने बदल दी फुटबॉल की तस्वीर?

यूरोपीय फुटबॉल का ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले क्लबों ने आखिरी घंटों में जमकर खरीदारी की। इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लबों ने एक बार फिर अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन किया। पूरे समर ट्रांसफर विंडो में इंग्लिश क्लबों ने करीब 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 44, 847 करोड़ रुपये खर्च किए, जो यूरोप की बाकी बड़ी लीगों के मुकाबले काफी ज्यादा रहा।

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डेडलाइन डे का सबसे बड़ा सौदा एंजो फर्नांडेज का रहा। मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी के अर्जेंटीना के मिडफील्डर को 12.5 करोड़ पाउंड यानी 1601 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। यह ब्रिटिश ट्रांसफर इतिहास की सबसे बड़ी फीस की बराबरी करने वाला सौदा है। पिछले साल लिवरपूल ने एलेक्जेंडर इसाक के लिए इतनी ही रकम खर्च की थी।