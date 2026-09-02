चाइना मास्टर्स बैडमिंटन: लक्ष्य सेन पहले दौर में हारकर बाहर; किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में बनाई जगह

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2021 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को 21-16, 21-15 से हराकर पुरुष एकल के अगले दौर में जगह बनाई। वहीं, भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ने भी अगले दौर का टिकट कटाया। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के टोनाकोर्न साएहेंग और टोनिचा साएहेंग को सीधे गेमों में 21-8, 21-9 से मात दी।लक्ष्य सेन के लिए पिछले कुछ सप्ताह मुश्किल भरे रहे हैं। घरेलू सरजमीं पर आयोजित विश्व चैंपियनशिप में वह शुरुआती दौर में ही अप्रत्याशित रूप से बाहर हो गए थे। इसके बाद बुधवार को भी उन्हें कनाडा के विक्टर लाई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।लक्ष्य ने पहले गेम की शुरुआत 4-0 की बढ़त के साथ की थी, लेकिन कनाडाई खिलाड़ी ने जल्द ही मुकाबले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। विक्टर ने लक्ष्य को लय हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाते हुए पहला गेम आसानी से अपने नाम कर लिया।दूसरे गेम में भी लक्ष्य अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल सके। विक्टर की मजबूत डिफेंस के सामने भारतीय खिलाड़ी लगातार संघर्ष करते रहे। दबाव बढ़ने के साथ लक्ष्य ने धैर्य खोया और कनाडाई खिलाड़ी की बैकहैंड साइडलाइन पर बार-बार गलतियां कीं।कोर्ट बदलने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। विक्टर ने लक्ष्य के आक्रामक शॉट्स को लगातार वापस लौटाया और उन्हें गलतियां करने पर मजबूर किया। लक्ष्य एक समय 4-11 से पीछे हो गए और इसके बाद वापसी नहीं कर सके। कनाडाई खिलाड़ी ने बिना ज्यादा परेशानी के मुकाबला समाप्त कर दिया।भारत के अन्य खिलाड़ियों में पुरुष युगल की स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला एकल खिलाड़ी तन्वी शर्मा और देविका सिहाग बुधवार को बाद में अपने मुकाबले खेलने उतरेंगी।