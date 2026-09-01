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यूएस ओपन डे-2 हाईलाइट्स: अल्काराज जीते, वावरिंका का सफर खत्म; स्वियातेक-अनिसिमोवा और सबालेंका की भी आसान जीत

Tue, 01 Sep 2026 11:55 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 AM IST
सार

यूएस ओपन के दूसरे दिन कई बड़े सितारों ने जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। कार्लोस अल्काराज ने रोमन सफीउलिन को सीधे सेटों में हराकर शानदार शुरुआत की, जबकि स्टेन वावरिंका का ग्रैंड स्लैम करियर हार के साथ खत्म हो गया। इगा स्वियातेक, आर्यना सबालेंका और झेंग छिनवेन भी आगे बढ़ीं।

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US Open Day 2 Highlights: Carlos Alcaraz Wins, Stan Wawrinka Exits; Swiatek and Sabalenka Advance
स्वियातेक, अल्काराज और सबालेंका - फोटो : IANS

विस्तार
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न्यूयॉर्क में जारी यूएस ओपन के दूसरे दिन कई बड़े मुकाबलों ने टेनिस प्रशंसकों का ध्यान खींचा। लंबे ब्रेक के बाद एकल कोर्ट पर लौटे कार्लोस अल्काराज ने जीत के साथ शुरुआत की, जबकि तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टेन वावरिंका का ग्रैंड स्लैम करियर हार के साथ समाप्त हो गया। महिला वर्ग में इगा स्वियातेक, डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका और चोट से वापसी कर रहीं झेंग छिनवेन ने भी दूसरे दौर में जगह बनाई।
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अल्काराज ने सीधे सेटों में दर्ज की जीत
चार महीने के ब्रेक के बाद यूएस ओपन में वापसी कर रहे कार्लोस अल्काराज ने रोमन सफीउलिन को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। मिश्रित युगल में सेरेना विलियम्स के साथ शुरुआती मैच में हारने के बाद स्पेनिश स्टार ने एकल मुकाबले में अपनी लय हासिल कर ली। अल्काराज पूरे मुकाबले में नियंत्रण में नजर आए और उन्होंने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में प्रवेश किया।
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वावरिंका - फोटो : Western & Southern Open/x
वावरिंका का ग्रैंड स्लैम करियर खत्म
पूर्व यूएस ओपन चैंपियन स्टेन वावरिंका को मैटेओ बेरेटिनी के खिलाफ 7-6(4), 7-6(3), 6-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ वावरिंका का ग्रैंड स्लैम करियर समाप्त हो गया। वावरिंका पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह 2026 सीजन के बाद पेशेवर टेनिस को अलविदा कह देंगे। उन्होंने 2016 में यूएस ओपन का खिताब जीता था।

शेल्टन ने हार के बाद पलटा मुकाबला
अमेरिका के नंबर-1 बेन शेल्टन ने टैलोन ग्रीक्सपूर के खिलाफ धीमी शुरुआत की। वह पहला सेट 1-6 से हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले तीन सेट 6-1, 7-6(3), 6-2 से जीत लिए। शेल्टन ने इस तरह मुकाबला 1-6, 6-1, 7-6(3), 6-2 से अपने नाम किया और हाल ही में कनाडा में अपने खिताब का सफल बचाव करने के बाद शानदार फॉर्म जारी रखी।

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स्टेफानोस सितसिपास - फोटो : twitter
सितसिपास ने एक सेट और ब्रेक से वापसी की
स्टेफानोस सितसिपास ने दिन की बेहतरीन वापसी में 10वीं सीड आर्थर फिल्स को हराया। पहला सेट गंवाने और दूसरे सेट में ब्रेक से पिछड़ने के बावजूद ग्रीक खिलाड़ी ने मुकाबला 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4 से जीत लिया। सितसिपास ने 50 विनर्स लगाए और फिल्स की लगातार छह मैचों की जीत का सिलसिला रोक दिया। अब उनका सामना क्वालीफायर लॉयड हैरिस से होगा।

ऑगर-अलियासिमे और नाकाशिमा भी आगे
तीसरी सीड फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे ने रिंकी हिजिकाटा को 7-5, 4-6, 6-3, 7-5 से हराया। बारिश के कारण मैच करीब एक घंटे रुका, लेकिन वापसी के बाद कनाडाई खिलाड़ी ने लय हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। उनका अगला मुकाबला कैरेन खाचानोव से होगा, जिन्होंने रोमन एंड्रेस बुरुचागा को 6-3, 6-0, 6-1 से हराया। ब्रैंडन नाकाशिमा ने सेबेस्टियन बाएज को सिर्फ 89 मिनट में 6-2, 6-1, 6-0 से हराया। उन्होंने मुकाबले में 34 विनर्स लगाए। अब वह एलेक्स मिशेलसन से भिड़ेंगे, जिन्होंने फेडेरिको सिना को 6-4, 6-1, 6-0 से हराया। 14वीं सीड लर्नर टिएन ने नूनो बोर्गेस को 6-4, 6-1, 6-2 से हराकर पहली बार यूएस ओपन में जीत दर्ज की।

गोर्जनी ने बचाए पांच मैच पॉइंट
अमेरिका के 731वीं रैंकिंग वाले सेबेस्टियन गोर्जनी ने राफेल कॉलिग्नन के खिलाफ करीब चार घंटे चले रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने पांच मैच पॉइंट बचाते हुए 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(9) से जीत दर्ज की।
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अल्काराज, सबालेंका और स्वियातेक - फोटो : Twitter
महिला वर्ग में स्वियातेक और सबालेंका का जलवा
सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा स्वियातेक ने वांग जियायू को 6-2, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। यह किसी बड़े टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में उनकी लगातार 28वीं जीत है। ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में उनकी एकमात्र हार 2019 विंबलडन में आई थी।

डिफेंडिंग चैंपियन सबालेंका भी आगे
टॉप सीड और मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका ने कैमिला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हराकर खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत की। सबालेंका ने 32 विनर्स लगाए, हालांकि उनके खाते में 23 अनफोर्स्ड एरर्स और चार डबल फॉल्ट भी रहे। दूसरे सेट में 4-4 की स्थिति पर ओसोरियो का नौवां डबल फॉल्ट निर्णायक साबित हुआ। सबालेंका ने ब्रेक हासिल किया और फिर अपनी सर्विस बचाकर मैच जीत लिया। सबालेंका का अगला मुकाबला क्वालिफायर पोलिना इत्सेन्को से होगा, जिन्होंने रेनाटा जाराज़ुआ को 4-6, 6-4, 7-6(7) से हराया।

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अमांडा अनिसिमोवा - फोटो : China Open
अनिसिमोवा, मुचोवा और नोस्कोवा की भी जीत
अमांडा अनिसिमोवा ने एश्लिन क्रूगर को 6-1, 6-3 से हराया। पिछले साल की यूएस ओपन फाइनलिस्ट का अगला मुकाबला ऑस्ट्रिया की युवा खिलाड़ी लिली टैगर से होगा। विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा ने केटी वोलिनेट्स के खिलाफ शानदार वापसी की। 2-5 से पिछड़ने और दो सेट पॉइंट का सामना करने के बावजूद नोस्कोवा ने पहला सेट 7-5 से जीता और फिर दूसरा सेट 6-1 से अपने नाम किया। उन्होंने आखिरी 12 गेम में से 11 जीते। कैरोलिना मुचोवा ने सिंजा क्रॉस को सिर्फ 58 मिनट में 6-3, 6-0 से हराया। 15वीं सीड डायना स्नाइडर ने डारिया स्निगुर को 6-0, 6-4 से और 16वीं सीड सोराना सिर्स्टिया ने जूलिया ग्रैबर को 6-3, 6-0 से हराया।

झेंग छिनवेन की लगातार चौथी जीत
चोट के बाद वापसी कर रहीं झेंग छिनवेन ने 16 वर्षीय क्वालीफायर क्रिस्टीना लिउतोवा के खिलाफ शानदार कमबैक किया। पहला सेट 4-6 से गंवाने के बाद झेंग ने अगले दोनों सेट 6-3, 6-1 से जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। यह चोट से वापसी के बाद झेंग की लगातार चौथी जीत है। वह अब धीरे-धीरे अपनी पुरानी फॉर्म हासिल करती नजर आ रही हैं।

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सबालेंका - फोटो : Australian Open
स्टीफंस और टाउनसेंड भी आगे
पूर्व चैंपियन स्लोएन स्टीफंस ने क्लारा टॉसन को 6-4, 6-1 से हराया। यह विंबलडन 2024 के बाद उनकी पहली ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ जीत है। क्रिस्टीना बुक्सा ने 28वीं सीड सारा बेजलेक को 7-5, 4-6, 6-1 से हराया। टेलर टाउनसेंड ने रोलां गैरो फाइनलिस्ट और 20वीं सीड माजा च्वालिंस्का को 6-2, 6-3 से मात दी। 18 वर्षीय लिली टैगर ने भी ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ में अपनी पहली जीत दर्ज की। उन्होंने तमारा कोरपाट्स को 6-0, 7-6(4) से हराया।
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