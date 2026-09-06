जैवलिन थ्रो: वर्ल्ड नंबर-1 रुमेश पथिरगे ने रचा इतिहास, डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले श्रीलंकाई बने

श्रीलंका के जैवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरगे ने इतिहास रच दिया है। वह डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के नंबर-1 जैवलिन थ्रोअर रुमेश ने ब्रसेल्स के किंग बाउडौइन स्टेडियम में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में खिताब अपने नाम कर सीजन का शानदार अंत किया।

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23 वर्षीय रुमेश ने किंग बाउडौइन स्टेडियम में अपनी तीसरी कोशिश में 89.04 मीटर का थ्रो किया और जीत पक्की कर ली। पोलैंड के डेविड वेगनर 87.47 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पूर्व ओलंपिक चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकॉट ने सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए 83.99 मीटर की दूरी तय की और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, ग्रेनेडा के दो बार के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स 83.70 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे।खिताब जीतने के बाद रुमेश ने कहा, 'मैं डायमंड लीग फाइनल जीतने वाला पहला श्रीलंकाई हूं और इससे मुझे बहुत गर्व है। मैं डायमंड लीग में मुकाबला करने के लिए बहुत उत्सुक था और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे फाइनल में जीत मिली। मुझे पता है कि मैं आज 89.04 से कहीं बेहतर कर सकता था, लेकिन हालात मुश्किल थे। मुझे बहुत ज्यादा तापमान की आदत है। मैं अगले कुछ वर्षों में अटैक करने और मीटिंग रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूंगा।'इस जीत के साथ श्रीलंकाई खिलाड़ी ने शानदार डायमंड लीग अभियान पूरा किया। वह पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद सर्किट लीडर के तौर पर फाइनल में पहुंचे थे। रुमेश ने इस सीजन में अपने पांच डायमंड लीग मुकाबलों में से चार में जीत हासिल की। रबात में अपनी सीरीज के डेब्यू में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद रोम और ज्यूरिख में उन्होंने 92 मीटर से ज्यादा के थ्रो किए और अब तक के टॉप-10 थ्रोअर में शामिल हो गए।रोम में रुमेश का 92.62 मीटर का वर्ल्ड लीड थ्रो उन्हें इस सीजन की वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाने में मददगार रहा। वहीं, 2022 में डायमंड लीग चैंपियन रहे भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा चोट की वजह से इस बार फाइनल में हिस्सा नहीं ले सके।