वियना ओपन: कार्लोस अल्कारेज ने जीता पुरुष एकल वर्ग का खिताब, फाइनल में डी मिनौर को हराया; जानें मैच का हाल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वियना Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 02 Nov 2026 09:05 AM IST
सार
- स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने वियना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है।
- अल्कारेज ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर को सीधे सेटों में हराया।
- अल्कारेज का यह चौथा टूर स्तर का खिताब है।
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विस्तार
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वियना ओपन में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ उन्होंने अपना चौथा टूर लेवल खिताब जीता और एक बेहतरीन एटीपी 500 सीजन पूरा किया। एटीपी रैंकिंग में तीसरे नंबर के खिलाड़ी अल्कारेज ने चैंपियनशिप मैच में डी मिनौर को 6-1, 6-4 से हराकर इनडोर हार्ड-कोर्ट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की।
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अल्कारेज ने किस तरह मिनौर को पछाड़ा
अल्कारेज ने 97 मिनट तक बेहतरीन खेल दिखाया और वर्ल्ड नंबर-10 खिलाड़ी डी मिनौर को पछाड़ दिया। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अपने पांचों मैचों में एक भी सेट नहीं गंवाया और इस सीजन की अपनी चौथी टूर-लेवल ट्रॉफी जीती। वियना में रविवार को हुए फाइनल के पहले सेट में अल्कारेज बेहतरीन फॉर्म में थे। स्पेनिश खिलाड़ी ने गेंद को बहुत सफाई से हिट किया। उनके ग्राउंडस्ट्रोक में ताकत और सटीकता का ऐसा मेल था कि डी मिनौर की मशहूर डिफेंसिव स्किल्स भी लगातार मुश्किल में पड़ती रहीं। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में कड़ा संघर्ष किया और सात में से पांच गेम को 'ड्यूस' तक पहुंचाया, लेकिन अहम मौकों पर अल्कारेज के शानदार खेल ने उन्हें तीन बार सर्विस ब्रेक करने और 6-1 की बढ़त दिलाने में मदद की।
अल्कारेज ने 97 मिनट तक बेहतरीन खेल दिखाया और वर्ल्ड नंबर-10 खिलाड़ी डी मिनौर को पछाड़ दिया। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अपने पांचों मैचों में एक भी सेट नहीं गंवाया और इस सीजन की अपनी चौथी टूर-लेवल ट्रॉफी जीती। वियना में रविवार को हुए फाइनल के पहले सेट में अल्कारेज बेहतरीन फॉर्म में थे। स्पेनिश खिलाड़ी ने गेंद को बहुत सफाई से हिट किया। उनके ग्राउंडस्ट्रोक में ताकत और सटीकता का ऐसा मेल था कि डी मिनौर की मशहूर डिफेंसिव स्किल्स भी लगातार मुश्किल में पड़ती रहीं। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में कड़ा संघर्ष किया और सात में से पांच गेम को 'ड्यूस' तक पहुंचाया, लेकिन अहम मौकों पर अल्कारेज के शानदार खेल ने उन्हें तीन बार सर्विस ब्रेक करने और 6-1 की बढ़त दिलाने में मदद की।
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दबाव में दिखे डी मिनौर
रॉटरडैम चैंपियन डी मिनौर, जो 2026 में 10 इनडोर मैचों में बिना कोई मैच हारे वियना के फाइनल तक पहुंचे थे, दूसरे सेट में भी दबाव महसूस करते रहे। 27 वर्षीय डी मिनौर ने दूसरे, चौथे और आठवें गेम में 'ब्रेक प्वाइंट्स' बचाकर अपनी सर्विस बचाए रखी, लेकिन 10वें गेम में वे ऐसा नहीं कर सके। 30/40 के स्कोर पर अपने पहले चैंपियनशिप प्वाइंट्स पर, अल्काराज ने एक शानदार रैली जीती और अपनी जीत सुनिश्चित कर ली।
अल्कारेज ने अपनी पहली सर्विस पर 81 प्रतिशत (29/36) अंक जीते। एटीपी हेड-टू-हेड मुकाबलों में अल्कारेज अब डी मिनौर के खिलाफ 7-0 से आगे हैं। इसके अलावा, टूर-लेवल मैचों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 15-0 का हो गया है। इस जीत के साथ अल्कारेज के कुल खिताबों की संख्या 11 हो गई है। अब वे दोहरे अंकों में पहुंच गए हैं और रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इन तीनों खिलाड़ियों के नाम 15-15 खिताब हैं और 2009 में इस सीरीज की शुरुआत के बाद से, ये तीनों ही एटीपी 500 खिताब जीतने के मामले में सबसे आगे हैं।
रॉटरडैम चैंपियन डी मिनौर, जो 2026 में 10 इनडोर मैचों में बिना कोई मैच हारे वियना के फाइनल तक पहुंचे थे, दूसरे सेट में भी दबाव महसूस करते रहे। 27 वर्षीय डी मिनौर ने दूसरे, चौथे और आठवें गेम में 'ब्रेक प्वाइंट्स' बचाकर अपनी सर्विस बचाए रखी, लेकिन 10वें गेम में वे ऐसा नहीं कर सके। 30/40 के स्कोर पर अपने पहले चैंपियनशिप प्वाइंट्स पर, अल्काराज ने एक शानदार रैली जीती और अपनी जीत सुनिश्चित कर ली।
अल्कारेज ने अपनी पहली सर्विस पर 81 प्रतिशत (29/36) अंक जीते। एटीपी हेड-टू-हेड मुकाबलों में अल्कारेज अब डी मिनौर के खिलाफ 7-0 से आगे हैं। इसके अलावा, टूर-लेवल मैचों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 15-0 का हो गया है। इस जीत के साथ अल्कारेज के कुल खिताबों की संख्या 11 हो गई है। अब वे दोहरे अंकों में पहुंच गए हैं और रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इन तीनों खिलाड़ियों के नाम 15-15 खिताब हैं और 2009 में इस सीरीज की शुरुआत के बाद से, ये तीनों ही एटीपी 500 खिताब जीतने के मामले में सबसे आगे हैं।
एटीपी 500 इवेंट में अल्कारेज का शानदार रिकॉर्ड
वियना में खिताब जीतने के साथ, अल्कारेज ने एटीपी 500 इवेंट्स में 16-0 का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। इसमें दोहा और टोक्यो में जीते गए खिताब भी शामिल हैं। 23 वर्षीय खिलाड़ी इस स्तर पर लगातार 26 मैच जीत चुके हैं। अप्रैल 2025 में बार्सिलोना चैंपियनशिप मैच में होल्गर रूने से हारने के बाद से, वे एटीपी 500 का कोई भी मैच नहीं हारे हैं। सबसे ज्यादा एटीपी 500 खिताब जीतने वालों की सूची में, वे केवल 'बिग थ्री' (रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच) से पीछे हैं।
वियना में खिताब जीतने के साथ, अल्कारेज ने एटीपी 500 इवेंट्स में 16-0 का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। इसमें दोहा और टोक्यो में जीते गए खिताब भी शामिल हैं। 23 वर्षीय खिलाड़ी इस स्तर पर लगातार 26 मैच जीत चुके हैं। अप्रैल 2025 में बार्सिलोना चैंपियनशिप मैच में होल्गर रूने से हारने के बाद से, वे एटीपी 500 का कोई भी मैच नहीं हारे हैं। सबसे ज्यादा एटीपी 500 खिताब जीतने वालों की सूची में, वे केवल 'बिग थ्री' (रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच) से पीछे हैं।