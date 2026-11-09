चेन्नई ओपन टेनिस: एक्यूआई 1556 के बीच फाइनल कराने पर अड़े थे आयोजक? स्टार खिलाड़ी ने किया चौंकाने वाला दावा

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तिएन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें चेन्नई में छाई घनी धुंध दिखाई दे रही है। उन्होंने इसके साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 1556 होने का आंकड़ा भी साझा किया। तिएन के मुताबिक, इतने खराब हालात के बावजूद आयोजक मुकाबला कराने के पक्ष में थे।महिला एकल फाइनल में तिएन का सामना पोलैंड की माग्दा लिनेट से होना था। मुकाबला रविवार शाम 6:30 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण इसमें कई बार देरी हुई। आयोजकों ने बाद में मैच रात नौ बजे कराने का कार्यक्रम बनाया। हालांकि, दिवाली के पटाखों से निकले धुएं के कारण दृश्यता और सांस लेने में परेशानी की स्थिति पैदा हो गई।इसके बाद मुकाबले को स्थगित करने का फैसला लिया गया। डब्ल्यूटीए ने घोषणा की कि अब यह फाइनल सोमवार, नौ नवंबर को सुबह 11 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट में सोमवार को मुकाबले के लिए रिजर्व दिन रखा गया था। हालांकि, मैच के नए समय पर भी वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी हुई है। डब्ल्यूटीए ने बयान जारी कर कहा, ‘अप्रत्याशित मौसम परिस्थितियों के कारण जेनिस तिएन और माग्दा लिनेट के बीच महिला एकल फाइनल स्थगित कर दिया गया है। अब यह मुकाबला कल (नौ नवंबर, 2026) सुबह 11 बजे खेला जाएगा।’खराब वायु गुणवत्ता खुले मैदान में होने वाले खेल आयोजनों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हवा में प्रदूषण के कणों की अधिक मात्रा से दृश्यता प्रभावित होती है और खिलाड़ियों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। मुकाबले के दौरान खिलाड़ी सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक तेजी से सांस लेते हैं, जिससे प्रदूषित हवा का असर उनके शरीर पर ज्यादा पड़ सकता है।लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से सांस और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे हालात में आयोजकों के सामने खेल कार्यक्रम जारी रखने और खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होती है। चेन्नई ओपन फाइनल का स्थगित होना इसी चुनौती को फिर सामने लाता है।