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पेरिस मास्टर्स: अल्काराज ने रूड को हराकर फाइनल में बनाई जगह, खिताब के लिए शेल्टन से होगी भिड़ंत

Sun, 08 Nov 2026 12:29 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पेरिस
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पेरिस Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 08 Nov 2026 12:29 PM IST
सार

कार्लोस अल्काराज ने पेरिस मास्टर्स के सेमीफाइनल में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना बेन शेल्टन से होगा। शेल्टन ने हाल ही में यूएस ओपन में अल्काराज को हराया था। दोनों के बीच अब तक हुए चार मुकाबलों में स्पेनिश खिलाड़ी ने तीन जीत दर्ज की हैं।

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Carlos Alcaraz Beats Casper Ruud to Reach Paris Masters Final, Set to Face Ben Shelton
शेल्टन और अल्काराज - फोटो : IANS

विस्तार
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स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। 86 मिनट तक चले इस मुकाबले में अल्काराज ने शानदार खेल दिखाया। अब खिताब के लिए उनका सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। अल्काराज की नजर इस खिताब के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर होगी।

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सातवें अलग मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे
कैस्पर रूड के खिलाफ जीत के साथ ही अल्काराज सात अलग-अलग एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एटीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी अब तक मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में कुल 11 चैंपियनशिप मुकाबले खेल चुके हैं। कनाडा और शंघाई को छोड़कर वह बाकी सभी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंच चुके हैं।
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दोनों सेट में रूड पर भारी पड़े अल्काराज
मुकाबले के पहले सेट में रूड ने 1-1 और 2-2 के स्कोर पर अल्काराज के शुरुआती दो ब्रेक पॉइंट बचाने में सफलता नहीं पाई। स्पेनिश खिलाड़ी ने इसका फायदा उठाया और 46 मिनट में पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया। अल्काराज ने अपनी सर्विस पर भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली सर्विस पर 78 प्रतिशत और दूसरी सर्विस पर 86 प्रतिशत अंक हासिल किए। उनके सात फोरहैंड विनर ने भी मुकाबले में दर्शकों का ध्यान खींचा।
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दूसरे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों ने अपनी सर्विस बरकरार रखी और बेहतरीन टेनिस का प्रदर्शन किया। स्कोर 4-4 होने पर मुकाबला टाईब्रेक की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अल्काराज ने एक बार फिर अपना स्तर ऊंचा किया। सात बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने सेट के अंतिम चरण में मौका भुनाया और 6-4 से जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया।

शेल्टन से पिछली हार का बदला लेना चाहेंगे अल्काराज
फाइनल में अल्काराज के सामने अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन की चुनौती होगी। अल्काराज ने जीत के बाद कहा, 'मैं फाइनल में पहुंचकर खुश हूं। मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता और इसके लिए जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है, करूंगा। मैं सच में अपना बदला लेना चाहता हूं। पिछली बार जब मैंने बेन के खिलाफ खेला था, तो वह बेहद शानदार और मुश्किल मुकाबला था। मुझे बड़े मौकों पर बेहतर खेलना होगा।'


शेल्टन ने हाल ही में यूएस ओपन के एक मुकाबले में अल्काराज को हराया था। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक कुल चार मुकाबले हुए हैं, जिनमें अल्काराज ने तीन और शेल्टन ने एक मैच जीता है। ऐसे में पेरिस मास्टर्स का फाइनल दोनों खिलाड़ियों के बीच एक और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।

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