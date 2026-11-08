बीमारी ने बिगाड़ा रायबाकिना का खेल: वर्ल्ड नंबर-1 ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स से नाम लिया वापस; जानें किसे मिला मौका

दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने वायरल बीमारी के कारण 2026 डब्ल्यूटीए फाइनल्स से अपना नाम वापस ले लिया है। इंडियन वेल्स में होने वाले इस टूर्नामेंट में वह डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरने वाली थीं। उनके हटने के बाद मार्टा कोस्त्युक को मुख्य ड्रॉ में जगह मिली है। वह पहले अल्टरनेट खिलाड़ी के तौर पर टूर्नामेंट में शामिल हुई हैं।

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रायबाकिना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने इस पर निराशा जताते हुए कहा, 'मुझे अपने सभी फैंस और समर्थकों को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बदकिस्मती से मुझे इस साल डब्ल्यूटीए फाइनल्स से नाम वापस लेना पड़ रहा है।'उन्होंने आगे कहा, 'मेरा सीजन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरा शरीर अभी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। मैं घर पर आराम करने और ठीक होने में कुछ समय बिताऊंगी और 2027 सीजन के लिए खुद को तैयार करूंगी। डब्ल्यूटीए फाइनल्स एक बहुत ही खास टूर्नामेंट है और मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूं। मार्च में इंडियन वेल्स में वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती।'डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्टा कोस्त्युक ग्रुप-1 में रायबाकिना की जगह लेंगी। वह रविवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में लिंडा नोस्कोवा से भिड़ेंगी। इसके बाद राउंड रॉबिन चरण में उनका सामना कोको गॉफ और जेसिका पेगुला से भी होगा।दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन में नोस्कोवा और कोस्त्युक चौथी बार आमने-सामने होंगी। दोनों खिलाड़ी तीनों तरह के कोर्ट पर एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं। हार्ड कोर्ट पर उनका एकमात्र मुकाबला यूएस ओपन के चौथे दौर में हुआ था, जहां नोस्कोवा ने 7-5, 5-7, 6-4 से जीत दर्ज की थी।रायबाकिना के लिए 2026 सीजन बेहद शानदार रहा। उन्होंने 54 जीत और 14 हार के रिकॉर्ड के साथ अपना साल खत्म किया। इस दौरान उन्होंने चार बड़े खिताब जीते। इनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, स्टटगार्ट, यूएस ओपन और निंगबो शामिल हैं। उन्होंने यूएस ओपन में अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद दुनिया की नंबर-1 रैंकिंग भी हासिल की थी। टूर्नामेंट से हटने के बावजूद उन्होंने टोक्यो में पीआईएफ द्वारा पेश की गई डब्ल्यूटीए साल के आखिर की नंबर-1 सिंगल्स रैंकिंग अपने नाम की।रायबाकिना ने 2025 में रियाद में आयोजित डब्ल्यूटीए फाइनल्स का खिताब जीता था। वह उस संस्करण में आखिरी क्वालीफायर के तौर पर पहुंची थीं और पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही थीं। इस बार भी उनसे खिताब बचाने की उम्मीद थी, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें टूर्नामेंट से हटना पड़ा।