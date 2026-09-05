{"_id":"6a9bb55d4ec8a674520fef32","slug":"us-open-what-did-alcaraz-say-after-reaching-the-round-of-16-called-his-recovery-and-performance-surprising-2026-09-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूएस ओपन: अंतिम-16 में पहुंचने के बाद क्या बोले अल्कारेज? अपनी रिकवरी और प्रदर्शन को बताया चौंकाने वाला","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन कार्लोस अल्कारेज इस बात से खुश हैं कि चार महीने की चोट के बाद यूएस ओपन में वापसी करते हुए उनके शरीर का रिस्पॉन्स अच्छा है। स्पेन के इस खिलाड़ी ने अपने शुरुआती तीन मैचों में सिर्फ एक सेट गंवाते हुए यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। अल्कारेज ने माना कि उन्हें पता नहीं था कि टूर पर लौटने पर उनका शरीर कितना सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि हर मैच के बाद वह अच्छी तरह से रिकवर हुए हैं।

हर मैच के साथ बेहतर महसूस कर रहे अल्कारेज

अल्कारेज ने एटीपी के हवाले से कहा, 'मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं हर मैच के बाद बेहतर महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं पूरे समय कॉम्पिटिशन कर रहा था। इसलिए जिस तरह से मैं महसूस कर रहा हूं और जिस तरह से मैं हर मैच के बाद रिकवर कर रहा हूं, उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं बस इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं हर मैच के बाद अपना बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चार सेट खेल रहा हूं या तीन। मैं बस इसके बारे में बहुत खुश हूं।'

विज्ञापन

विज्ञापन

अल्कारेज के लिए आसान रही है जीत

अल्कारेज के नतीजों ने आसान वापसी के और सबूत दिए हैं। उन्होंने अब तक सिर्फ एक सेट गंवाया है। दूसरे राउंड में जैमे फारिया के खिलाफ उन्होंने पहला सेट गंवाया था। हालांकि, स्पेन के इस खिलाड़ी ने इस बात पर जोर दिया कि स्कोरबोर्ड जरूरी नहीं कि कोर्ट पर उनके सामने आई फिजिकल और तकनीकी जरूरतों को दिखाए।

विज्ञापन

अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे अल्कारेज

अल्कारेज ने कहा, 'स्कोर से पता चलता है कि यह काफी आसान था, लेकिन मेरे लिए और कोर्ट पर मुझे जैसा महसूस हुआ, यह टेनिस के हिसाब से फिजिकल तौर पर बहुत मुश्किल और बहुत ज्यादा मेहनत वाला था। यह सच में बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ आसान हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हर पॉइंट और हर गेम, मुझे इसे कमाना था। यह खुद को जमीन पर रखने और हर पॉइंट के बारे में सोचने और मैच की हर स्थिति में अपना बेस्ट देने की कोशिश करने का एक तरीका है।'