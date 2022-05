{"_id":"6291aaf017aac83512132988","slug":"novak-djokovic-said-to-see-boris-becker-in-jail-breaks-my-heart","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Boris Becker: बोरिस बेकर को सजा होने पर नोवाक जोकोविच बोले- उन्हें जेल में देखकर दिल टूट गया","category":{"title":"Tennis","title_hn":"टेनिस","slug":"tennis"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पेरिस Published by: शक्तिराज सिंह Updated Sat, 28 May 2022 10:24 AM IST