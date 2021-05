French Open 2021: 15 हजार डॉलर का जुर्माना लगा तो नाओमी ओसाका ने टूर्नामेंट से नाम लिया वापस

दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने सभी को चौंकाते हुए फ्रेंच ओपन (French Open 2021) से अपना नाम वापस ले लिया है। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर ओसाका पर 15,000 डालर (करीब 11 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है और आगे से ऐसा करने पर कठोर सजा की चेतावनी भी दी गई है।

जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका का कहना है कि पहले दौर की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने के लिए उन पर 15,000 अमेरिकी डालर का जुर्माना लगने के बाद वह फ्रेंच ओपन से हट रही हैं। उन्होंने कहा कि 'मैं एक सार्वजनिक वक्ता नहीं हूं और दुनिया की मीडिया से बात करने से पहले मुझे काफी घबराहट होने लगती है।'

