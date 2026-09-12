{"_id":"6aa5223b47e1ab2f930c1182","slug":"us-open-aryna-sabalenka-to-face-elena-rybakina-in-the-women-s-singles-final-live-streaming-details-2026-09-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूएस ओपन: महिला एकल वर्ग के फाइनल में सबालेंका का सामना रिबाकिना से, भारतीय समयानुसार कब शुरू होगा मैच?","category":{"title":"Tennis","title_hn":"टेनिस","slug":"tennis"}}

विज्ञापन पिछले दो बार की चैंपियन एरिना सबालेंका का सामना यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में एलेना रिबाकिना से होगा जो आगामी विश्व रैंकिंग में उनसे नंबर एक का ताज छीनने जा रही हैं। सबालेंका और रिबाकिना तीसरी बार ग्रैंडस्लैम में और कैरियर में 18वीं बार एक दूसरे से खेलेंगी। सबालेंका ने सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में हराया, जबकि रिबाकिना ने कोको गॉफ को मात दी।

रिबाकिना रैंकिंग में शीर्ष पर हो जाएंगी शामिल

सबालेंका पिछले तीन टूर्नामेंटों में क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सकी थीं। वह विंबलडन में अंतिम 16 से बाहर हो गई थीं। यूएस ओपन में हालांकि छह मैचों में सिर्फ एक सेट गंवाकर उन्होंने शानदार वापसी की। वह 21 अक्तूबर 2024 से डब्ल्यूटीए रैंकिंग में शीर्ष पर हैं लेकिन फाइनल का नतीजा चाहे जो हो, रिबाकिना अगली रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो जाएंगी। रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में सबालेंका को हराया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच खिताबी मुकाबला भारतीय समयानुसार आज देर रात 1:30 बजे से खेला जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन