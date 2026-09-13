विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सेमीफाइनल में हमवतन फ्रांसिस टियाफो को हराने वाले शेल्टन ने जियोस्टार पर कहा, 'मैं सेमीफाइनल चार सेट में जीतकर बहुत खुश हूं। फाइनल में जाने से पहले मैं अपने शरीर पर पांच सेट का बोझ नहीं डालना चाहता था। टियाफो ने भी शानदार खेल दिखाया। पहला सेट हारने के बाद लगातार तीन सेट जीतकर फाइनल में जगह बनाने से बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है?'उन्होंने कहा, 'मैं फाइनल के लिए तैयार हूं। रविवार को एक जंग होने वाली है। मैं सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दूंगा। जीत हो या हार, मैंने जो किया है उस पर मुझे गर्व होगा, लेकिन खिताब मेरा सपना है। मैं अभी इसी के लिए खेल रहा हूं। यह मेरे ठीक सामने है। मैं निश्चित रूप से अपना पैर नहीं हटाऊंगा।'उन्होंने कहा, 'आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उसके लिए बहुत से लोगों ने, मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा इसी बारे में सोचता रहता हूं और जब बात सच में आती है तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़े रहे। इतिहास बनाना और इतिहास का हिस्सा बनना बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है।'शेल्टन ने कहा, 'भीड़ जरूर मेरा साथ देगी। न्यूयॉर्क बहुत कूल स्पोर्ट्स सिटी है। यहां की खेल संस्कृति बहुत अच्छी है। मैं जरूर इसका इस्तेमाल करके अपना सबसे अच्छा मैच खेलने की कोशिश करूंगा।' बेन अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में हैं।