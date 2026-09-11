यूएस ओपन 2026: सबालेंका ने पेगुला को हराया, रयबाकिना ने गॉफ को किया बाहर; अब खिताब के लिए होगी सीधी टक्कर

यूएस ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। टॉप सीड एरिना सबालेंका और कजाकिस्तान की एलेना रयबाकिना खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। वहीं, अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगुला का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया।

पेगुला को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में पहुंचीं सबालेंका

आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में सबालेंका ने तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ वह लगातार तीसरे यूएस ओपन खिताब से सिर्फ एक जीत दूर हैं। सबालेंका ने पूरे मुकाबले में अपनी सर्विस और दमदार ग्राउंडस्ट्रोक का शानदार इस्तेमाल किया। पेगुला को उन्होंने लय में आने का ज्यादा मौका नहीं दिया।

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'मैं जीतने के लिए बहुत बेताब थी'

पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। 12वें गेम तक दोनों ने अपनी-अपनी सर्विस बरकरार रखी। सबालेंका उस समय 6-5 से आगे थीं। इसके बाद उन्होंने आक्रामक खेल दिखाते हुए पेगुला पर दबाव बनाया और सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में सबालेंका ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। उन्होंने पेगुला की दूसरे सर्व पर हमला किया और शानदार फोरहैंड के दम पर ब्रेक हासिल करते हुए 3-1 की बढ़त बना ली। इसके बाद सबालेंका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आठवें गेम में पेगुला का रिटर्न लंबा चला गया, जिससे सबालेंका को मैच प्वाइंट मिला। उन्होंने एक और जोरदार फोरहैंड लगाकर मुकाबला खत्म कर दिया। सबालेंका ने मैच में सात ऐस और 29 विनर लगाए। यह टूर्नामेंट में उनके सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक रहा।

जीत के बाद सबालेंका ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसा टेनिस खेल पाई। मैं जीतने के लिए बहुत बेताब थी। मैं इसे बहुत बुरी तरह चाहती थी।" अगर सबालेंका फाइनल में रयबाकिना को हराकर खिताब जीतती हैं, तो वह लगातार तीन बार यूएस ओपन खिताब जीतने वाली क्रिस एवर्ट और सेरेना विलियम्स के बाद तीसरी महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। यूएस ओपन में यह सबालेंका का लगातार चौथा फाइनल होगा। अब उनकी नजर खिताब की हैट्रिक पूरी करने पर होगी।

रयबाकिना ने गॉफ को हराकर किया फाइनल का टिकट पक्का

दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ का सामना एलेना रयबाकिना से हुआ। गॉफ ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। हालांकि, रयबाकिना ने इसके बाद जोरदार वापसी की। उन्होंने दूसरा सेट 6-4 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक सेट में पहुंचा दिया। तीसरे सेट में भी रयबाकिना ने 6-4 से बाजी मारी। इस तरह उन्होंने गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बना ली।

अब खिताब के लिए सबालेंका बनाम रयबाकिना

अब यूएस ओपन 2026 महिला एकल का फाइनल सबालेंका और रयबाकिना के बीच खेला जाएगा। सबालेंका जहां लगातार तीसरा खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी, वहीं रयबाकिना की नजर खिताब अपने नाम करने पर होगी।