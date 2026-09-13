यूएस ओपन 2026: रिबाकिना ने जीता खिताब; हारने पर बेकाबू हुईं सबालेंका, रैकेट पटका और कैमरामैन पर निकाला गुस्सा!

POV: You've just won the US Open 🤳 pic.twitter.com/8k0QUUi2pn — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

The year of Lena 🏆🏆 pic.twitter.com/BZP0MlHUvV — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Seven matches. One destination 🏆 pic.twitter.com/feg0v6BVok — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Your moment, Elena 🏆 pic.twitter.com/Wo10FUXigz — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

सबालेंका ने यूएस ओपन के दौरान मिले दर्शकों के समर्थन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद अमेरिका की खिलाड़ी हों। उन्होंने कहा, 'यह शानदार महसूस हुआ। वास्तव में एक समय मुझे लगा, 'हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं अमेरिकी हूं।' मैं बस चाहती थी कि मैं जीत सकूं और इस समर्थन को और ज्यादा महसूस कर सकूं।'हार के बावजूद सबालेंका का अंदाज पूरी तरह सकारात्मक रहा। उन्होंने रिबाकिना के लिए एक तरह की चुनौती भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि नंबर एक होने के बावजूद खिलाड़ी की पीठ पर हमेशा निशाना रहता है। सबालेंका ने कहा, 'जब आप कोर्ट पर उतरते हैं तो आपकी पीठ पर निशाना होता ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नंबर एक हैं, नंबर दो, तीन या चार। मैं कड़ी मेहनत करती रहूंगी और अपने खेल और स्तर में सुधार करती रहूंगी। उम्मीद है कि मैं कुछ और टूर्नामेंट जीतूंगी।' जब 99 सप्ताह तक नंबर एक रहने की बात उनसे कही गई तो सबालेंका ने मुस्कुराते हुए रिबाकिना को चुनौती दी, '99? यह शानदार है। देखते हैं कि एलेना इसमें मुझे पीछे छोड़ पाती हैं या नहीं।'