यूएस ओपन 2026: रिबाकिना ने जीता खिताब; हारने पर बेकाबू हुईं सबालेंका, रैकेट पटका और कैमरामैन पर निकाला गुस्सा!
यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में एलेना रिबाकिना से हार के बाद आर्यना सबालेंका भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं। लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से चूकीं सबालेंका ने रैकेट पटक दिया और बाद में कैमरापर्सन पर भी नाराजगी जताई। हालांकि मैच के बाद उन्होंने हार से सीख लेकर मजबूत वापसी का भरोसा दिया।
विस्तार
Rybakina is out here celebrating and Sabalenka is out here destroying her racket 🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/TqNYLoiscA— Gio (@jsmove7) September 12, 2026विज्ञापन
तीसरी बार खिताब जीतने का सपना टूटा
- सबालेंका के लिए यह हार इसलिए भी ज्यादा कड़वी रही क्योंकि वह लगातार तीसरी बार यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीतने के इरादे से उतरी थीं। पिछले दो संस्करणों में चैंपियन बनने वाली सबालेंका इस बार फाइनल तक तो पहुंचीं, लेकिन रिबाकिना ने उनके अभियान को आखिरी कदम पर रोक दिया।
- फाइनल में सबालेंका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन रिबाकिना ने पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में सबालेंका ने वापसी करते हुए 7-5 से जीत हासिल की और मुकाबले को निर्णायक सेट में पहुंचा दिया। हालांकि तीसरे सेट में रिबाकिना ने 6-2 से बाजी मारते हुए पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया।
September 12, 2026
फाइनल की हार का असर सिर्फ ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहा। सबालेंका को दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी का स्थान भी गंवाना पड़ा। वह 99 सप्ताह तक महिला टेनिस में शीर्ष स्थान पर बनी रही थीं। रिबाकिना के खिलाफ हार के साथ उनकी यह बादशाहत भी समाप्त हो गई। ऐसे में मैच खत्म होने के बाद उनकी निराशा समझी जा सकती थी। रैकेट पटकने के बाद कैमरापर्सन पर नाराजगी ने उनके गुस्से को और चर्चा में ला दिया। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में सबालेंका ने हार को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया।
AO ➡️ USO. Elena completes the sequel 🎬 pic.twitter.com/lUPhKKKkKA— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Elena’s newest plus-one 😘 🏆 pic.twitter.com/NkjxWOPFCv— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
'इन सबक से मैं और मजबूत बनूंगी'
सबालेंका ने कहा कि टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन से कई सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आई हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मुझे उस स्तर पर खुश होना चाहिए, जिस स्तर का मैंने प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट से सीखने के लिए बहुत कुछ है।' उन्होंने आगे कहा, 'जैसा कि अनुभव बताता है, मैं हमेशा और मजबूत होकर वापसी करती हूं। इस सत्र में मिली ये सभी सीख पहले ही मुझे मजबूत बना चुकी हैं और निश्चित रूप से अगले साल बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी।'
From one great champion to another 🤝 pic.twitter.com/RSL9Th5YNP— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Still a run to be proud of 👏 pic.twitter.com/o1DXeMS954— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
सबालेंका ने यूएस ओपन के दौरान मिले दर्शकों के समर्थन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद अमेरिका की खिलाड़ी हों। उन्होंने कहा, 'यह शानदार महसूस हुआ। वास्तव में एक समय मुझे लगा, 'हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं अमेरिकी हूं।' मैं बस चाहती थी कि मैं जीत सकूं और इस समर्थन को और ज्यादा महसूस कर सकूं।'
POV: You've just won the US Open 🤳 pic.twitter.com/8k0QUUi2pn— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
The year of Lena 🏆🏆 pic.twitter.com/BZP0MlHUvV— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
रिबाकिना के सामने रख दी 99 हफ्ते की चुनौती
हार के बावजूद सबालेंका का अंदाज पूरी तरह सकारात्मक रहा। उन्होंने रिबाकिना के लिए एक तरह की चुनौती भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि नंबर एक होने के बावजूद खिलाड़ी की पीठ पर हमेशा निशाना रहता है। सबालेंका ने कहा, 'जब आप कोर्ट पर उतरते हैं तो आपकी पीठ पर निशाना होता ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नंबर एक हैं, नंबर दो, तीन या चार। मैं कड़ी मेहनत करती रहूंगी और अपने खेल और स्तर में सुधार करती रहूंगी। उम्मीद है कि मैं कुछ और टूर्नामेंट जीतूंगी।' जब 99 सप्ताह तक नंबर एक रहने की बात उनसे कही गई तो सबालेंका ने मुस्कुराते हुए रिबाकिना को चुनौती दी, '99? यह शानदार है। देखते हैं कि एलेना इसमें मुझे पीछे छोड़ पाती हैं या नहीं।'
Seven matches. One destination 🏆 pic.twitter.com/feg0v6BVok— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
Your moment, Elena 🏆 pic.twitter.com/Wo10FUXigz— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026