यूएस ओपन 2026: फिर एक साथ कोर्ट पर उतरेंगी सेरेना और वीनस विलियम्स, बहनों की जोड़ी को मिला वाइल्ड कार्ड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 26 Aug 2026 08:57 PM IST
सार
सेरेना और वीनस विलियम्स को यूएस ओपन 2026 के महिला डबल्स में वाइल्ड कार्ड मिला है, जिससे दोनों बहनें एक बार फिर साथ कोर्ट पर उतरेंगी। दोनों ने 1999 और 2009 में यूएस ओपन डबल्स खिताब जीता था और टूर्नामेंट में उनका रिकॉर्ड 27-7 का है।
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विस्तार
टेनिस की दिग्गज बहनें सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स एक बार फिर कोर्ट पर साथ नजर आएंगी। दोनों बहनें इस साल के यूएस ओपन में महिला युगल मुकाबले में एक साथ उतरेंगी। टूर्नामेंट आयोजकों ने बुधवार को दोनों को वाइल्ड कार्ड देकर डबल्स ड्रॉ में जगह दी।
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दो बार महिला युगल का खिताब जीत चुकी जोड़ी
सेरेना और वीनस की जोड़ी ने इससे पहले यूएस ओपन में दो बार महिला युगल का खिताब जीता है। दोनों ने 1999 और 2009 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। यूएस ओपन में दोनों बहनों का युगल रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने नौ बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 27 मुकाबले जीते, जबकि सिर्फ सात में हार मिली।
सेरेना और वीनस की जोड़ी ने इससे पहले यूएस ओपन में दो बार महिला युगल का खिताब जीता है। दोनों ने 1999 और 2009 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। यूएस ओपन में दोनों बहनों का युगल रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने नौ बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 27 मुकाबले जीते, जबकि सिर्फ सात में हार मिली।
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चार साल बाद टेनिस में लौटीं सेरेना
44 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने इस साल चार साल के लंबे अंतराल के बाद टेनिस में वापसी की है। वह और वीनस विंबलडन में भी साथ महिला युगल खेलने वाली थीं, लेकिन एकल मुकाबले में घुटने में चोट लगने के बाद सेरेना को टूर्नामेंट से हटना पड़ा। इसके बाद दोनों बहनों ने सिनसिनाटी ओपन में भी जोड़ी बनाई। हालांकि, उन्हें पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा।
44 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने इस साल चार साल के लंबे अंतराल के बाद टेनिस में वापसी की है। वह और वीनस विंबलडन में भी साथ महिला युगल खेलने वाली थीं, लेकिन एकल मुकाबले में घुटने में चोट लगने के बाद सेरेना को टूर्नामेंट से हटना पड़ा। इसके बाद दोनों बहनों ने सिनसिनाटी ओपन में भी जोड़ी बनाई। हालांकि, उन्हें पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा।
सेरेना ने अल्काराज के साथ मिश्रित युगल में लिया हिस्सा
सेरेना ने मंगलवार को यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज के साथ मिश्रित युगल में भी हिस्सा लिया। इस जोड़ी ने एक मुकाबला जीता, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। वहीं, 46 वर्षीय वीनस विलियम्स यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग में भी हिस्सा लेंगी। ऐसे में इस बार टूर्नामेंट में दोनों बहनों पर खास नजर रहेगी। सेरेना और वीनस की जोड़ी की यूएस ओपन में वापसी प्रशंसकों के लिए भी खास मौका है। दोनों बहनें अपने शानदार करियर में कई ऐतिहासिक मुकाबले खेल चुकी हैं और अब एक बार फिर प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम में साथ खिताब की दौड़ में उतरेंगी।
सेरेना ने मंगलवार को यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज के साथ मिश्रित युगल में भी हिस्सा लिया। इस जोड़ी ने एक मुकाबला जीता, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। वहीं, 46 वर्षीय वीनस विलियम्स यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग में भी हिस्सा लेंगी। ऐसे में इस बार टूर्नामेंट में दोनों बहनों पर खास नजर रहेगी। सेरेना और वीनस की जोड़ी की यूएस ओपन में वापसी प्रशंसकों के लिए भी खास मौका है। दोनों बहनें अपने शानदार करियर में कई ऐतिहासिक मुकाबले खेल चुकी हैं और अब एक बार फिर प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम में साथ खिताब की दौड़ में उतरेंगी।