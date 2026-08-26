यूएस ओपन 2026: फिर एक साथ कोर्ट पर उतरेंगी सेरेना और वीनस विलियम्स, बहनों की जोड़ी को मिला वाइल्ड कार्ड

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विज्ञापन टेनिस की दिग्गज बहनें सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स एक बार फिर कोर्ट पर साथ नजर आएंगी। दोनों बहनें इस साल के यूएस ओपन में महिला युगल मुकाबले में एक साथ उतरेंगी। टूर्नामेंट आयोजकों ने बुधवार को दोनों को वाइल्ड कार्ड देकर डबल्स ड्रॉ में जगह दी।

दो बार महिला युगल का खिताब जीत चुकी जोड़ी

सेरेना और वीनस की जोड़ी ने इससे पहले यूएस ओपन में दो बार महिला युगल का खिताब जीता है। दोनों ने 1999 और 2009 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। यूएस ओपन में दोनों बहनों का युगल रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने नौ बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 27 मुकाबले जीते, जबकि सिर्फ सात में हार मिली।

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चार साल बाद टेनिस में लौटीं सेरेना

44 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने इस साल चार साल के लंबे अंतराल के बाद टेनिस में वापसी की है। वह और वीनस विंबलडन में भी साथ महिला युगल खेलने वाली थीं, लेकिन एकल मुकाबले में घुटने में चोट लगने के बाद सेरेना को टूर्नामेंट से हटना पड़ा। इसके बाद दोनों बहनों ने सिनसिनाटी ओपन में भी जोड़ी बनाई। हालांकि, उन्हें पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा।

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