{"_id":"6a8ebf00f5eab8b093094961","slug":"us-open-2026-record-prize-money-know-details-2026-08-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूएस ओपन 2026: एकल विजेताओं को मिलेंगे 52.66 करोड़ रुपये, इतिहास की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों पर पैसों की जमकर बारिश होने वाली है। टूर्नामेंट के पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन को इस बार 55 लाख डॉलर (करीब 52.66 करोड़ रुपये) की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि मिलेगी। यह टेनिस इतिहास में किसी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन को मिलने वाली सबसे बड़ी पुरस्कार राशि होगी। यूएस टेनिस एसोसिएशन (यूएसटीए) ने गुरुवार को टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि का एलान किया। यूएस ओपन का मुख्य मुकाबला अगले सप्ताह से शुरू होगा।

कुल पुरस्कार राशि 108 मिलियन डॉलर

यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों को कुल 10.8 करोड़ डॉलर (करीब 1,034 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। यह पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी अधिक है, जबकि 2024 की तुलना में इसमें करीब 44 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले साल यूएस ओपन के पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन कार्लोस अल्कारेज और आर्यना सबालेंका को 50-50 लाख डॉलर मिले थे। 2025 में टूर्नामेंट की कुल खिलाड़ी पुरस्कार राशि 9 करोड़ डॉलर थी।

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मुख्य ड्रॉ में पहुंचते ही मिलेंगे 1.34 करोड़ रुपये

यूएस ओपन में 128 खिलाड़ियों वाले सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में जगह बनाना भी इस बार बेहद फायदेमंद होगा। मुख्य ड्रॉ में पहुंचने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 1.4 लाख डॉलर (करीब 1.34 करोड़ रुपये) मिलेंगे।

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प्रदर्शन के साथ पुरस्कार राशि लगातार बढ़ती जाएगी चरण पुरस्कार राशि मुख्य ड्रॉ में जगह 1.40 लाख डॉलर क्वार्टर फाइनल 7.80 लाख डॉलर सेमीफाइनल 14.5 लाख डॉलर रनर-अप 28 लाख डॉलर चैंपियन 55 लाख डॉलर

डबल्स विजेताओं को मिलेंगे 10 लाख डॉलर

पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स की विजेता टीम को 10 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी। वहीं रनर-अप टीम को 5 लाख डॉलर मिलेंगे। व्हीलचेयर सिंगल्स के चैंपियन खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। उन्हें 1.04 लाख डॉलर मिलेंगे।