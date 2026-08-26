VIDEO: रेड कार्पेट पर चलने पर क्यों शरमाए फेडरर? न्यूयॉर्क में दिखा टेनिस के दिग्गज का अनदेखा अंदाज

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विज्ञापन रोजर फेडरर ने अपने करियर में दुनिया के सबसे बड़े टेनिस स्टेडियमों में लाखों दर्शकों के सामने कदम रखा है। उनके नाम की गूंज पर स्टेडियम तालियों से भर जाते थे। लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जब उनके लिए अचानक लाल कालीन बिछाया गया, तो 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके यह दिग्गज बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। फेडरर की शर्मीली मुस्कान ने पूरे पल को खास बना दिया।

न्यूयॉर्क की सड़क पर फेडरर के लिए बिछा रेड कार्पेट

फेडरर को न्यूयॉर्क में वायरल कंटेंट क्रिएटर एंड्रयू वेव ने सरप्राइज दिया। सोशल मीडिया पर 'रेड कार्पेट गाइ' के नाम से मशहूर वेव ने फेडरर के सामने अपना खास लाल कालीन बिछा दिया। इसका मकसद फेडरर को कुछ पल के लिए ऐसा महसूस कराना था, जैसे वह किसी बड़े फिल्म प्रीमियर या सेलिब्रिटी इवेंट में पहुंचे हों। फेडरर ने भी इस अनोखे अंदाज में सरप्राइज को स्वीकार किया। कैजुअल हुडी और सफेद जूते पहने स्विस दिग्गज लाल कालीन पर आगे बढ़े और आसपास मौजूद प्रशंसकों की तरफ हाथ हिलाया।



कैमरे के सामने दिखा फेडरर का शर्मीला अंदाज

फेडरर की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह दशकों तक लाखों लोगों के सामने टेनिस कोर्ट पर उतरते रहे हैं, लेकिन इस छोटे से रेड कार्पेट पल में उनका बिल्कुल अलग व्यक्तित्व देखने को मिला। लाल कालीन पर चलते समय उनके चेहरे पर हल्की शर्मीली मुस्कान थी। बाद में उन्होंने एंड्रयू वेव के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। फेडरर की यह सहज और विनम्र प्रतिक्रिया सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आई।



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फेडरर को न्यूयॉर्क में वायरल कंटेंट क्रिएटर एंड्रयू वेव ने सरप्राइज दिया। सोशल मीडिया पर 'रेड कार्पेट गाइ' के नाम से मशहूर वेव ने फेडरर के सामने अपना खास लाल कालीन बिछा दिया। इसका मकसद फेडरर को कुछ पल के लिए ऐसा महसूस कराना था, जैसे वह किसी बड़े फिल्म प्रीमियर या सेलिब्रिटी इवेंट में पहुंचे हों। फेडरर ने भी इस अनोखे अंदाज में सरप्राइज को स्वीकार किया। कैजुअल हुडी और सफेद जूते पहने स्विस दिग्गज लाल कालीन पर आगे बढ़े और आसपास मौजूद प्रशंसकों की तरफ हाथ हिलाया।फेडरर की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह दशकों तक लाखों लोगों के सामने टेनिस कोर्ट पर उतरते रहे हैं, लेकिन इस छोटे से रेड कार्पेट पल में उनका बिल्कुल अलग व्यक्तित्व देखने को मिला। लाल कालीन पर चलते समय उनके चेहरे पर हल्की शर्मीली मुस्कान थी। बाद में उन्होंने एंड्रयू वेव के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। फेडरर की यह सहज और विनम्र प्रतिक्रिया सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आई।

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'रेड कार्पेट गाइ' का अनोखा अंदाज

एंड्रयू वेव दुनिया के कई बड़े शहरों में अपना पोर्टेबल लाल कालीन लेकर पहुंच चुके हैं। पेरिस, लंदन, हांगकांग और वियना जैसे शहरों में वह अचानक अनजान लोगों के सामने कालीन बिछाकर उन्हें कुछ सेकंड के लिए सेलिब्रिटी जैसा महसूस कराते हैं। कई लोग इस पर डांस करते हैं, कुछ पोज देते हैं तो कुछ बस मुस्कुराते हुए कालीन पर चल पड़ते हैं। उनके वीडियो आम सड़कों को कुछ पलों के लिए छोटे-छोटे सेलिब्रिटी प्रीमियर में बदल देते हैं। फेडरर के मामले में यह अंदाज और भी खास रहा, क्योंकि वह खुद अपने करियर के दौरान लगातार सेलिब्रिटी जैसी लोकप्रियता का केंद्र रहे हैं।



20 ग्रैंड स्लैम के बाद 2022 में लिया संन्यास

रोजर फेडरर ने 2022 में पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया था। उन्होंने अपने शानदार करियर में 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते। इनमें रिकॉर्ड 8 विंबलडन खिताब शामिल हैं। फेडरर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी भी रहे और कुल 310 सप्ताह तक एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कायम रहे।

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