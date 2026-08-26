हॉकी विश्वकप: 1974 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मौका, जर्मनी से भिड़ेगी भारतीय टीम; क्या रच पाएगी इतिहास?

कोच मरिज्ने ने कहा- टीम अभी और बेहतर करना चाहती है

भारतीय टीम के मुख्य कोच स्जोर्ड मरिज्ने ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर संतोष जताया, लेकिन कहा कि टीम अभी इससे आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा, 'हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज की और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों को भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने अच्छी प्रगति की है। लेकिन वे निराश भी हैं और यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि टीम और बेहतर कर सकती है।' मरिज्ने ने कहा कि टीम ने विश्व कप में 1974 के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाला प्रदर्शन सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन अब उसकी नजर इससे भी बेहतर नतीजे पर है।



फॉरवर्ड खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी

जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने बनाए मौकों को गोल में बदलने की होगी। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में कई मौकों पर विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बनाया, लेकिन फिनिशिंग में कमी के कारण उसे जीत से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ियों की भूमिका अहम होगी। उन्हें गोल करने के साथ-साथ पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने पर भी जोर देना होगा। पेनल्टी कॉर्नर मिलने पर दीपिका और नवनीत कौर भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं।



डिफेंस बनी भारत की ताकत

भारतीय टीम का डिफेंस इस विश्व कप में उसकी मजबूत कड़ी रहा है। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरिबाम ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं कप्तान सलीमा टेटे ने पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस के दौरान अपनी बेहतरीन रशिंग ब्लॉक से टीम को मजबूती दी है। मरिज्ने ने कहा, 'लड़कियों ने पहले ही इतिहास रच दिया है और 1974 के बाद विश्व कप में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग सुनिश्चित की है। लेकिन हम इससे ज्यादा चाहते हैं। जर्मनी के खिलाफ अच्छा मुकाबला होगा और हम दिखाना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन से बेहतर कर सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं।'



जीत से बनेगा नया इतिहास

जर्मनी के खिलाफ जीत भारतीय महिला हॉकी के लिए एक यादगार विश्व कप अभियान का शानदार अंत होगी। पांचवें स्थान पर पहुंचने वाली भारतीय टीम न सिर्फ अपना नया सर्वश्रेष्ठ विश्व कप प्रदर्शन दर्ज करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए महिला हॉकी में एक नया मानक भी स्थापित करेगी।