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Hindi News ›   Sports ›   US Open: Serena Williams and Carlos Alcaraz Exit Mixed Doubles; Djokovic-Sabalenka Also Knocked Out

सेरेना विलियम्स का कमबैक रहा अधूरा: अल्काराज के साथ US ओपन के मिक्स्ड डबल्स से बाहर; जोकोविच-सबालेंका भी हारे

Wed, 26 Aug 2026 12:53 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 26 Aug 2026 12:53 PM IST
सार

सेरेना विलियम्स और कार्लोस अल्काराज की यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स में वापसी क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गई। फ्लावियो कोबोली और बेलिंडा बेनचिच ने उन्हें 5-4(4), 4-1 से हराया। वहीं नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। सेरेना की आर्थर ऐश पर तीन साल बाद वापसी भावुक रही।

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US Open: Serena Williams and Carlos Alcaraz Exit Mixed Doubles; Djokovic-Sabalenka Also Knocked Out
सेरेना और अल्काराज - फोटो : IANS

विस्तार
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न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में सेरेना विलियम्स की बहुप्रतीक्षित वापसी का सफर यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया। सेरेना और कार्लोस अल्काराज की स्टार जोड़ी को फ्लावियो कोबोली और बेलिंडा बेनचिच ने 5-4(4), 4-1 से शिकस्त दी। इस हार के साथ अमेरिकी दिग्गज का तीन साल बाद यूएस ओपन में वापसी अभियान समाप्त हो गया।

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शानदार शुरुआत के बाद क्वार्टर फाइनल में हार
सेरेना और अल्काराज ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। दोनों ने पहले दौर में एरिन रूटलिफ और लॉयड ग्लासपूल की जोड़ी को 5-3, 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन कोबोली और बेनचिच के खिलाफ मुकाबले में उन्हें शुरुआत से ही दबाव का सामना करना पड़ा। सेरेना और अल्काराज ने शुरुआती दौर में कई गलतियां कीं, जिसका फायदा उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उठाया। पहले सेट का फैसला टाईब्रेक में हुआ, जहां कोबोली ने धैर्य बनाए रखा और ऐस लगाकर सेट अपनी जोड़ी के नाम कर दिया।

दूसरे सेट में पूरी तरह हावी रहे कोबोली-बेनचिच
पहला सेट जीतने के बाद कोबोली और बेनचिच का आत्मविश्वास और बढ़ गया। दूसरे सेट में उन्होंने कोई भी अनफोर्स्ड एरर नहीं किया और बेहद क्लीनिकल प्रदर्शन करते हुए 4-1 से सेट जीत लिया। इस जीत के साथ कोबोली और बेनचिच ने सेरेना-अल्काराज की बहुप्रतीक्षित जोड़ी का सफर खत्म कर दिया। सेमीफाइनल में अब उनका सामना पति-पत्नी की जोड़ी एलिना स्वितोलिना और गेल मोनफिल्स से होगा। बेनचिच ने मुकाबले के बाद कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं इस कोर्ट पर कैसे पहुंच गई। कार्लोस और सेरेना के खिलाफ खेलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है।'

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तीन साल बाद आर्थर ऐश पर लौटीं सेरेना
इस हार के बावजूद सेरेना की वापसी ने पूरे स्टेडियम को भावुक कर दिया। 44 वर्षीय सेरेना ने आखिरी बार 2022 में यूएस ओपन में हिस्सा लिया था, जब उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा करते हुए भावुक विदाई ली थी। तीन साल बाद जब वह एक बार फिर आर्थर ऐश स्टेडियम में उतरीं तो दर्शकों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया। खचाखच भरे स्टेडियम में सेरेना की वापसी का जश्न किसी चैंपियन की तरह मनाया गया। सेरेना ने कहा, 'यहां होना हमेशा बेहद शानदार होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कोर्ट पर वापस आऊंगी।'

193 किमी/घंटे की सर्विस से फिर दिखा पुराना अंदाज
पहले दौर में सेरेना ने यह भी दिखाया कि उनका पावर गेम पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। उन्होंने 120 मील प्रति घंटे यानी करीब 193.1 किमी/घंटे की रफ्तार से ऐस लगाया, जिस पर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। सेरेना और अल्काराज की जोड़ी पहले मैच में काफी सहज नजर आई थी। दोनों कोर्ट पर एक-दूसरे के साथ हंसते-मुस्कुराते दिखे और जीत के बाद उन्होंने कोर्ट पर गले मिलकर जश्न मनाया।

अल्काराज के लिए भी यह मुकाबला खास था। चोट के कारण वह अप्रैल के बाद से कोई मैच नहीं खेले थे। शुरुआती जंग में जंग खाए हुए अंदाज के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और फोरहैंड विनर लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। दोनों मैचों के दौरान एक जैसे रॉयल पर्पल आउटफिट में नजर आए, जिसने इस स्टार जोड़ी को और आकर्षक बना दिया।

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जोकोविच-सबालेंका भी नहीं बच सके
मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सिर्फ सेरेना-अल्काराज ही नहीं, बल्कि एक और बेहद चर्चित जोड़ी का सफर भी खत्म हो गया। नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका भी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इससे यूएस ओपन के नए मिक्स्ड डबल्स फॉर्मेट में कई बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद मुकाबले का रोमांच अंतिम चरण में अलग रूप ले चुका है।

क्यों बदला गया मिक्स्ड डबल्स का फॉर्मेट?
सेरेना, अल्काराज, जोकोविच और सबालेंका जैसे बड़े सिंगल्स खिलाड़ियों को मिक्स्ड डबल्स में उतारना यूएस ओपन के बदले हुए फॉर्मेट का हिस्सा है। इस नए फॉर्मेट का उद्देश्य सिंगल्स मुख्य ड्रॉ शुरू होने से पहले दर्शकों को आकर्षित करना और मिक्स्ड डबल्स को ज्यादा लोकप्रिय बनाना है। पिछले साल इसके पहले संस्करण को व्यावसायिक रूप से अच्छी सफलता मिली थी। मुकाबलों में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और टेनिस के कई बड़े सितारे इसमें शामिल हुए। हालांकि, इस फॉर्मेट को पारंपरिक डबल्स खिलाड़ियों की आलोचना भी झेलनी पड़ी है। उनका मानना है कि बड़े सिंगल्स खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने से नियमित डबल्स विशेषज्ञों की भूमिका कम हो रही है।

सेरेना के लिए हार से ज्यादा खास रही वापसी
सेरेना के लिए भले ही यह सफर सिर्फ दो मुकाबलों तक चला, लेकिन आर्थर ऐश पर उनकी वापसी ने एक बार फिर साबित किया कि टेनिस में उनका प्रभाव सिर्फ जीत और खिताबों तक सीमित नहीं है। जिस कोर्ट पर उन्होंने अपने करियर की अनगिनत यादें बनाई थीं, उसी कोर्ट पर तीन साल बाद लौटकर सेरेना ने फैंस को एक बार फिर भावुक कर दिया। अल्काराज के साथ मिली पहली जीत और 193 किमी/घंटे की सर्विस ने पुराने दौर की झलक दिखाई, जबकि क्वार्टर फाइनल की हार ने इस छोटी लेकिन यादगार वापसी पर विराम लगा दिया।
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