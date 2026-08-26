सेरेना विलियम्स का कमबैक रहा अधूरा: अल्काराज के साथ US ओपन के मिक्स्ड डबल्स से बाहर; जोकोविच-सबालेंका भी हारे

तीन साल बाद आर्थर ऐश पर लौटीं सेरेना

इस हार के बावजूद सेरेना की वापसी ने पूरे स्टेडियम को भावुक कर दिया। 44 वर्षीय सेरेना ने आखिरी बार 2022 में यूएस ओपन में हिस्सा लिया था, जब उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा करते हुए भावुक विदाई ली थी। तीन साल बाद जब वह एक बार फिर आर्थर ऐश स्टेडियम में उतरीं तो दर्शकों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया। खचाखच भरे स्टेडियम में सेरेना की वापसी का जश्न किसी चैंपियन की तरह मनाया गया। सेरेना ने कहा, 'यहां होना हमेशा बेहद शानदार होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कोर्ट पर वापस आऊंगी।'



193 किमी/घंटे की सर्विस से फिर दिखा पुराना अंदाज

पहले दौर में सेरेना ने यह भी दिखाया कि उनका पावर गेम पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। उन्होंने 120 मील प्रति घंटे यानी करीब 193.1 किमी/घंटे की रफ्तार से ऐस लगाया, जिस पर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। सेरेना और अल्काराज की जोड़ी पहले मैच में काफी सहज नजर आई थी। दोनों कोर्ट पर एक-दूसरे के साथ हंसते-मुस्कुराते दिखे और जीत के बाद उन्होंने कोर्ट पर गले मिलकर जश्न मनाया।

अल्काराज के लिए भी यह मुकाबला खास था। चोट के कारण वह अप्रैल के बाद से कोई मैच नहीं खेले थे। शुरुआती जंग में जंग खाए हुए अंदाज के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और फोरहैंड विनर लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। दोनों मैचों के दौरान एक जैसे रॉयल पर्पल आउटफिट में नजर आए, जिसने इस स्टार जोड़ी को और आकर्षक बना दिया।