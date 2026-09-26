एशियन गेम्स: तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंक में जीता रजत पदक, 20.64 मीटर का रहा सर्वश्रेष्ठ थ्रो

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तजिंदर शुरुआत से ही पदक की दौड़ में बने हुए थे, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान एक समय वह तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। इसके बाद उन्होंने पांचवें प्रयास में 20.64 मीटर का थ्रो कर शानदार वापसी की और रजत पदक पक्का कर लिया।तजिंदर के पास आखिरी प्रयास में स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश करने का मौका था, लेकिन वह अपने अंतिम प्रयास में फाउल कर बैठे। इस वजह से उनका 20.64 मीटर का पांचवां प्रयास ही उनका सर्वश्रेष्ठ रहा और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।