मुक्केबाजी: प्रिया और कपिल एशियन गेम्स में पदक पक्का करने के करीब, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे; जादूमणि बाहर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 26 Sep 2026 05:18 PM IST
सार
भारत के दो मुक्केबाज एशियन गेम्स में पदक पक्का करने के करीब पहुंच गए हैं। कपिल और प्रिया ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं, जादूमणि बाहर हो गए हैं।
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विस्तार
भारतीय मुक्केबाज कपिल पोखरिया (90 किग्रा) और प्रिया घंघास (60 किग्रा) ने शनिवार को एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन जादूमणि सिंह (55 किग्रा) का सफर समाप्त हो गया। उत्तराखंड के कपिल ने ईरान के सैम एस्ताकी पर 5-0 की जीत दर्ज कर अंतिम आठ में जगह बनाई।
जादूमणि के बाहर होने से पदक उम्मीद को लगा झटका
पिछले महीने ग्लास्गो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया ने 2018 एशियाई खेलों की चैंपियन 36 वर्षीय कोरियाई ओह यिओंजी पर सर्वसम्मत 5-0 की जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले जादूमणि पुरूषों के 55 किलो वर्ग में फिलीपींस के टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता कार्लो पालाम से 0-3 से हार गए। पोखरिया ने शुरू ही से दबाव बनाकर पहले दौर में 4-1 की बढ़त बना ली। अपने दमदार पंच की मदद से उन्होंने लंबे कद के एस्ताकी को खुलकर खेलने नहीं दिया।
दूसरे दौर में जजों का फैसला सर्वसम्मति से उनके पक्ष में 5-0 रहा। अंतिम राउंड में एस्ताकी कोई चुनौती पेश नहीं कर सके क्योंकि पोखरिया ने संयम बनाए रखते हुए आराम से जीत दर्ज की।
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जादूमणि के बाहर होने से पदक उम्मीद को लगा झटका
पिछले महीने ग्लास्गो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया ने 2018 एशियाई खेलों की चैंपियन 36 वर्षीय कोरियाई ओह यिओंजी पर सर्वसम्मत 5-0 की जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले जादूमणि पुरूषों के 55 किलो वर्ग में फिलीपींस के टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता कार्लो पालाम से 0-3 से हार गए। पोखरिया ने शुरू ही से दबाव बनाकर पहले दौर में 4-1 की बढ़त बना ली। अपने दमदार पंच की मदद से उन्होंने लंबे कद के एस्ताकी को खुलकर खेलने नहीं दिया।
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दूसरे दौर में जजों का फैसला सर्वसम्मति से उनके पक्ष में 5-0 रहा। अंतिम राउंड में एस्ताकी कोई चुनौती पेश नहीं कर सके क्योंकि पोखरिया ने संयम बनाए रखते हुए आराम से जीत दर्ज की।
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