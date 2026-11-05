एशियन पैरा गेम्स: पीएम मोदी की पदक विजेताओं से मुलाकात, पैरा खिलाड़ियों से बोले- मेडल के साथ दिल भी जीता

विज्ञापन

VIDEO | Delhi: PM Narendra Modi meets India's Asian Para Games champions. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/Kq8oYO3eFK — Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने पैरा एथलीटों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ खिलाड़ियों को मिठाई भी खिलाई। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट नवीन कुमार से भी मुलाकात की और वह कुछ देर तक उनसे बात करते नजर आए। कुछ पैरा खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ भी लिया, जबकि कुछ खिलाड़ी पीएम को अपने मेडल दिखाते नजर आए। कई खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव भी साझा किए। पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और पैरा एथलीटों की पीठ थपथपाई।पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान पैरा एथलीटों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, मुझे आप सभी से मिलने का काफी इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों पहले मैंने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीटों से मुलाकात की थी और अब मैं आप जैसे ऊर्जावान एथलीटों से मिल रहा हूं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मेडल तो जीता ही है, लेकिन साथ ही करोड़ों देशवासियों का दिल भी जीता है। आप लोगों ने फिर दिखा दिया है कि सबसे ऊंची उड़ान हौसलों से होती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।पीएम ने कहा, एक समय ऐसा था कि कुछ खेल में भागीदारी सिर्फ औपचारिकता होती थी। पैरा एशियन गेम्स में 2010 में भारत ने 14 पदक जीते थे, लेकिन इस बार हमारे खिलाड़ी 114 पदक के साथ आए हैं। 14 से 114 की ये यात्रा, आपके परिश्रम की पराकाष्ठा है। इस बार 30 गोल्ड, 35 रजत और 49 स्वर्ण जीते। इतना ही पांच विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। आप लोगों ने देश को गौरवान्वित होने का काम किया। इस बार 34 बेटियां पदक विजेता बनी हैं। चार स्पर्धाओं में तो पोडियम में तीनों जगह हमारे खिलाड़ी थे।मोदी ने कहा, ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने तय कर लिया था कि जब तक पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं, मेडल जीतते रहना है। इस बार कई ऐसी स्पर्धाओं में पदक आए हैं जिसमें पहली बार मेडल मिला है। मोना अग्रवाल ने पैरा निशानेबाजी में रिकॉर्ड बनाया।जापान के आइची-नागोया में पिछले महीने आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। भारत के कुल 97 पैरा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 114 पदक अपने नाम किए। भारतीय दल ने प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक जीते। यह एशियन पैरा गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।