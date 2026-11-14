शतरंज: मैग्नस कार्लसन 15 साल बाद गंवा सकते हैं नंबर 1 का ताज, कारुआना ने किस तरह बढ़ाई मुश्किलें?

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विज्ञापन पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को टोटल चेस विश्व चैंपियनशिप टूर पायलट के फास्ट क्लासिकल मुकाबले के तीसरे दिन आर्मेनिया के हाइक मार्टिरोस्यान के हाथों हार का सामना करना पड़ा जिससे विश्व नंबर एक खिलाड़ी की उनकी 15 साल से बरकरार बादशाहत खतरे में पड़ गई है। 35 वर्षीय नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर कार्लसन जुलाई 2011 से विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। हालांकि फास्ट क्लासिकल वर्ग में पांच मुकाबले ड्रॉ खेलने और एक हार झेलने के बाद उन्होंने 15.8 रेटिंग अंक गंवा दिए हैं और लाइव रेटिंग में उनके 2807.2 अंक रह गए हैं।

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कार्लसन के करीब पहुंचे कारुआना

शानदार फॉर्म में चल रहे अमेरिका के फाबियानो कारुआना तेजी से कार्लसन के करीब पहुंच रहे हैं। अमेरिकी ग्रैंडमास्टर ने पांच जीत और दो ड्रॉ के साथ 17 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। उनके अब 2800 अंक हो गए हैं और वह कार्लसन से केवल 7.2 अंक पीछे हैं। लाइव रेटिंग में वास्तविक समय के आधार पर बदलाव होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) हर महीने आधिकारिक रेटिंग भी जारी करता है।



मार्टिरोस्यान ने पहली बार किसी क्लासिकल फिडे रेटेड मुकाबले में कार्लसन का सामना किया और सफेद मोहरों से खेलते हुए पहले गेम में उन्हें 41 चाल में हरा दिया। हालांकि दोनों ग्रैंडमास्टर के बीच दूसरी बाजी ड्रॉ रही। एक जीत और एक ड्रॉ के साथ मार्टिरोस्यान के 10 अंक हो गए हैं और उन्होंने ग्रुप सी में एकल बढ़त बना ली है। कार्लसन खिसककर पांचवें स्थान पर आ गए हैं।

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भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन

प्रत्येक ग्रुप के शीर्ष चार खिलाड़ी खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे जबकि बाकी खिलाड़ी क्लासीफिकेशन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। भारत के अर्जुन एरिगेसी ने अमेरिका के वेस्ली सो के खिलाफ एक जीत दर्ज की और एक बाजी ड्रॉ कराई। पहले मुकाबले में भारतीय ग्रैंडमास्टर दबाव में थे, लेकिन जीत की स्थिति में दिख रहे सो ने ड्रॉ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद उनसे बड़ी गलती हुई और अगली ही चाल में उन्होंने हार स्वीकार कर ली।

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