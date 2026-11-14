लालरेमसियामी को मिला सम्मान: गांव वालों ने हॉकी खिलाड़ी के नाम पर कर दिया मैदान, आधुनिक सुविधाएं लाने पर जोर

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राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवॉर्ड लेने के बाद भावुक लालरेमसियामी अमर उजाला को बताती हैं कि अब उनकी यही इच्छा है कि इस मैदान पर आधुनिक सुविधाएं लाकर गांव के बच्चों हॉकी में आगे निकालें। विज्ञापन मिजोरम की पहली अर्जुन अवॉर्डी लालरेमसियामी के गांव दियाक्वान के जिस मैदान पर फुटबॉल खेली जाती थी और हॉकी को कोई जगह नहीं थी। अब उसी गांव की पंचायत ने इसे हॉकी का मैदान घोषित कर दिया है। यही नहीं इस मैदान का नाम लालरेमसियामी हॉकी ग्राउंड रख दिया गया है।

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हॉकी के कैश अवॉर्ड से बहनों को पढ़ा रहीं

लालरेमसियामी अपनी मां लालजारमावी और बचपन की कोच लालरमपरी के साथ अर्जुन अवॉर्ड लेने आईं। वह बताती हैं कि अर्जुन अवॉर्ड मिलने के बाद और एशियाड के फाइनल में गोल करने के बाद उनकी जिंदगी सी बदल गई है। वह जो भी हैं आज हॉकी की वजह से हैं। पिता के निधन के बाद हॉकी से मिले कैश अवॉर्ड की वजह से उन्होंने अपनी तीनों बहनों की अच्छी पढ़ाई कराई है। एक बहन नोएडा में लॉ, एक बंगलूरू में नर्सिंग में बीएससी और एक बहन शिलांग में ग्रैज्युएशन कर रही है।

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