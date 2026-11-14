लालरेमसियामी को मिला सम्मान: गांव वालों ने हॉकी खिलाड़ी के नाम पर कर दिया मैदान, आधुनिक सुविधाएं लाने पर जोर
हेमंत रस्तोगी, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 14 Nov 2026 08:26 AM IST
सार
भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी लालरेमसियामी को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। लालरेमसियामी मिजोरम की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। लालरेमसियामी के लिए खुशी की बात यह भी है कि उनके गांव की पंचायत ने उनके नाम पर मैदान रखने का फैसला किया है।
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विस्तार
मिजोरम की पहली अर्जुन अवॉर्डी लालरेमसियामी के गांव दियाक्वान के जिस मैदान पर फुटबॉल खेली जाती थी और हॉकी को कोई जगह नहीं थी। अब उसी गांव की पंचायत ने इसे हॉकी का मैदान घोषित कर दिया है। यही नहीं इस मैदान का नाम लालरेमसियामी हॉकी ग्राउंड रख दिया गया है।
राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवॉर्ड लेने के बाद भावुक लालरेमसियामी अमर उजाला को बताती हैं कि अब उनकी यही इच्छा है कि इस मैदान पर आधुनिक सुविधाएं लाकर गांव के बच्चों हॉकी में आगे निकालें।
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राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवॉर्ड लेने के बाद भावुक लालरेमसियामी अमर उजाला को बताती हैं कि अब उनकी यही इच्छा है कि इस मैदान पर आधुनिक सुविधाएं लाकर गांव के बच्चों हॉकी में आगे निकालें।
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हॉकी के कैश अवॉर्ड से बहनों को पढ़ा रहीं
लालरेमसियामी अपनी मां लालजारमावी और बचपन की कोच लालरमपरी के साथ अर्जुन अवॉर्ड लेने आईं। वह बताती हैं कि अर्जुन अवॉर्ड मिलने के बाद और एशियाड के फाइनल में गोल करने के बाद उनकी जिंदगी सी बदल गई है। वह जो भी हैं आज हॉकी की वजह से हैं। पिता के निधन के बाद हॉकी से मिले कैश अवॉर्ड की वजह से उन्होंने अपनी तीनों बहनों की अच्छी पढ़ाई कराई है। एक बहन नोएडा में लॉ, एक बंगलूरू में नर्सिंग में बीएससी और एक बहन शिलांग में ग्रैज्युएशन कर रही है।
लालरेमसियामी अपनी मां लालजारमावी और बचपन की कोच लालरमपरी के साथ अर्जुन अवॉर्ड लेने आईं। वह बताती हैं कि अर्जुन अवॉर्ड मिलने के बाद और एशियाड के फाइनल में गोल करने के बाद उनकी जिंदगी सी बदल गई है। वह जो भी हैं आज हॉकी की वजह से हैं। पिता के निधन के बाद हॉकी से मिले कैश अवॉर्ड की वजह से उन्होंने अपनी तीनों बहनों की अच्छी पढ़ाई कराई है। एक बहन नोएडा में लॉ, एक बंगलूरू में नर्सिंग में बीएससी और एक बहन शिलांग में ग्रैज्युएशन कर रही है।
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स्कूल के बच्चे हॉकी खेलने की कर रहे जिद
लालरेमसियामी बताती हैं कि उनका एशियाड के स्वर्ण का सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन विश्व कप और ओलंपिक पदक का वह सपना पूरा करना चाहती हैं। वह बताती हैं कि इन दोनों उपलब्धियों के बाद उनके राज्य में हॉकी को लेकर अलग जागरूकता फैल गई है। कई स्कूल के बच्चे उनसे मिले और हॉकी को अपनाने की बात कही।
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