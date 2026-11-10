आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: ईशा, मनु और दिव्या की तिकड़ी ने दिलाया स्वर्ण पदक, पुरुष टीम ने जीता कांस्य

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दोहा में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने शानदार निशानेबाजी करते हुए कुल 1761-68x का स्कोर हासिल किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की टीम 1748-66x के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसे सिल्वर मेडल मिला। वहीं, वियतनाम ने 1745-54x के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय टीम की ओर से ईशा सिंह ने सर्वाधिक 590-25x का स्कोर बनाया। मनु भाकर ने 587-24x और दिव्या थाडिगोल सुब्बाराजू ने 584-19x का योगदान दिया। इस स्पर्धा में ईशा सिंह और मनु भाकर ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालीफाई किया। हालांकि, दोनों खिलाड़ी व्यक्तिगत पदक जीतने से चूक गईं। मनु भाकर 27 हिट के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जबकि ईशा सिंह 11 हिट के साथ आठवें स्थान पर रहीं।भारतीय पुरुष टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अखिल श्योराण और नीरज कुमार की तिकड़ी ने कुल 1751-91x का स्कोर हासिल किया। इस स्पर्धा में चेक गणराज्य ने 1754-92x के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि नॉर्वे 1752-81x के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत की ओर से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 587-33x का स्कोर किया। वहीं, नीरज कुमार ने 582-31x और अखिल श्योराण ने 582-27x का योगदान दिया।इससे पहले पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज जयपाल मालवीय ने सिल्वर मेडल जीतकर देश को एक और बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक अपने नाम किया। जयपाल ने क्वालिफिकेशन राउंड में 585-23x का स्कोर किया। उनकी सीरीज का स्कोर 97, 99, 97, 99, 97 और 96 रहा। इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने तीसरे स्थान के साथ फाइनल में प्रवेश किया।भारतीय महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने भी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, सुरुचि इंदर सिंह और संयम की तिकड़ी ने कुल 1738 अंक हासिल किए। टीम के खाते में 61 इनर-10 भी रहे। मनु भाकर ने 583-21x का स्कोर बनाकर भारतीय टीम का नेतृत्व किया। इसमें चौथी सीरीज का परफेक्ट 100 का स्कोर भी शामिल रहा। सुरुचि इंदर सिंह ने 580-24x और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन संयम ने 575-16x का योगदान दिया। इस स्पर्धा में चीन ने 1745-65x के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि दक्षिण कोरिया ने 1729-49x के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय टीम 1730-58x के कुल स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रही।भारतीय निशानेबाज 11 नवंबर को एक बार फिर शूटिंग रेंज में उतरेंगे। इस दिन पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का फाइनल खेला जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों से इस स्पर्धा में भी पदक की उम्मीद रहेगी।