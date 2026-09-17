एशियाई खेल 2026: टेकबॉल स्पर्धा में भारत को शुरुआती दिन मिली निराशा, गोंजाल्वेस-बेग की जोड़ी ग्रुप चरण से बाहर

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क्या है टेकबॉल खेल?

टेकबॉल उन छह खेलों में शामिल है जो आइची-नागोया एशियाई खेलों में डेब्यू कर रहे हैं। अन्य खेलों में मिश्रित मार्शल आर्ट्स (एमएमए), पैडल, सर्फिंग, बीएमएक्स फ्रीस्टाइल और वर्चुअल ताइक्वांडो शामिल हैं। टेकबॉल फुटबॉल और टेबल टेनिस का मिश्रण वाला तेज गति का खेल है। इसे फुटबॉल के शौकीन गैबोर बोर्सान्यी, जॉर्जी गैट्यान और विक्टर हुसर ने 2014 में हंगरी में विकसित किया था। विज्ञापन



पहली आधिकारिक टेकबॉल विश्व चैंपियनशिप 2017 में बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। इस खेल में खिलाड़ी हाथ और बाजुओं को छोड़कर शरीर के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल करते हुए मानक आकार की पांच नंबर फुटबॉल को घुमावदार मेज के पार खेलते हैं। मेज के दोनों हिस्सों को पारदर्शी प्लेक्सीग्लास से विभाजित किया जाता है। टेकबॉल उन छह खेलों में शामिल है जो आइची-नागोया एशियाई खेलों में डेब्यू कर रहे हैं। अन्य खेलों में मिश्रित मार्शल आर्ट्स (एमएमए), पैडल, सर्फिंग, बीएमएक्स फ्रीस्टाइल और वर्चुअल ताइक्वांडो शामिल हैं। टेकबॉल फुटबॉल और टेबल टेनिस का मिश्रण वाला तेज गति का खेल है। इसे फुटबॉल के शौकीन गैबोर बोर्सान्यी, जॉर्जी गैट्यान और विक्टर हुसर ने 2014 में हंगरी में विकसित किया था।पहली आधिकारिक टेकबॉल विश्व चैंपियनशिप 2017 में बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। इस खेल में खिलाड़ी हाथ और बाजुओं को छोड़कर शरीर के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल करते हुए मानक आकार की पांच नंबर फुटबॉल को घुमावदार मेज के पार खेलते हैं। मेज के दोनों हिस्सों को पारदर्शी प्लेक्सीग्लास से विभाजित किया जाता है।

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भारत के डेकलान मार्शल गोंजाल्वेस और मोहम्मद अनस इमरान बेग गुरुवार को एशियाई खेलों की पुरुष युगल टेकबॉल स्पर्धा में अपने दोनों ग्रुप मैच हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गए। गोंजाल्वेस-बेग की जोड़ी को ग्रुप बी में दोनों मुकाबालों में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को पहले वियतनाम के त्रुओंग जियांग बा और आन खोआ ले ने 12-10, 12-8 से हराया। इसके बाद दक्षिण कोरिया के जुनसुक ली और ताएबीन ली ने उन्हें 12-4, 12-7 से शिकस्त दी।