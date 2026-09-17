एशियन गेम्स 2026: 64 साल बाद इतिहास बदलने का मौका, भारतीय पहलवानों का इम्तिहान; इन दावेदारों से पदक की उम्मीद

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12 पदक रिकॉर्ड मिले थे भारतीय पहलवानों को 1962 जकार्ता में

03 स्वर्ण सबसे ज्यादा एक संस्करण (जकार्ता 1962) में जीते हैं भारत ने

65 पदक जीत चुकी है भारतीय कुश्ती टीम अब तक एशियाड में (11 स्वर्ण, 15 रजत और 39 कांस्य)

एशियाई खेलों जैसे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में भारत की ताकत रही कुश्ती से इस बार भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। भारतीय पहलवानों का हालिया प्रदर्शन दशर्शाता है कि इस बार एची नागोया में कुश्ती के कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। हालांकि, कुछ विवादों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर जरूर डाला है। भारतीय पहलवानों के लिए अब तक एशियाड का सबसे सफल संस्करण 1962 जकार्ता रहा है, जहां टीम ने तीन स्वर्ण समेत 12 पदक जीते थे। भारतीय टीम की नजरें 62 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचने पर होंगी।