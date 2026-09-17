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एटीपी फाइनल: कार्लोस अल्काराज ने दिखाया दम, पांचवीं बार लगातार किया क्वालीफाई; सिनर-ज्वेरेव के क्लब में शामिल

Thu, 17 Sep 2026 10:02 AM IST
शिवम गर्ग स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ट्यूरिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ट्यूरिन Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 17 Sep 2026 10:02 AM IST
सार

कार्लोस अल्काराज ने लगातार पांचवीं बार एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अल्काराज अब ट्यूरिन में सिनर और ज्वेरेव के साथ नजर आएंगे। 

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Carlos Alcaraz Qualifies for ATP Finals 2026 for Fifth Consecutive Year
कार्लोस अल्काराज - फोटो : ATP Tour

विस्तार
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स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 2026 के सीजन के अंत में होने वाले निट्टो एटीपी फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। वह लगातार पांचवीं बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। अल्काराज के क्वालीफाई करने के साथ ही टूर्नामेंट के लिए जगह बनाने वाले खिलाड़ियों में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव भी शामिल हैं।
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ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर पूरा किया करियर ग्रैंड स्लैम
अल्काराज के लिए 2026 का सीजन खास रहा है। उन्होंने मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने दोहा में भी खिताब अपने नाम किया और मोंटे-कार्लो में एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे। एटीपी के मुताबिक, इस सीजन अल्काराज का जीत-हार का रिकॉर्ड 26-4 है। 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक 26 टूर-लेवल खिताब जीते हैं।
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सिनर और ज्वेरेव पहले ही बना चुके थे जगह
अल्काराज से पहले यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर चुके थे। सिनर इस साल विंबलडन जीतने के बाद टूर्नामेंट के लिए जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, जबकि ज्वेरेव ने रोलां गैरो और विंबलडन में शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी जगह पक्की की थी। अल्काराज के ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के बाद यह तय हो गया था कि वह 'पिफ एटीपी लाइव रेस टू ट्यूरिन' में शीर्ष 20 में रहेंगे। इसी के आधार पर उनकी एटीपी फाइनल्स में जगह सुनिश्चित हुई।
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कलाई की चोट से वापसी के बाद यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल
अल्काराज हाल ही में कलाई की चोट से उबरकर कोर्ट पर लौटे थे। उन्होंने यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, जहां उन्हें बाद में फाइनल में पहुंचने वाले अमेरिका के बेन शेल्टन से हार का सामना करना पड़ा। शेल्टन को अल्काराज के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए निर्णायक सेट में टाई-ब्रेक तक जाना पड़ा था।

एटीपी फाइनल्स में ऐसा रहा है अल्काराज का रिकॉर्ड
अल्काराज का निट्टो एटीपी फाइनल्स में अब तक 7-5 का जीत-हार रिकॉर्ड है। पिछले सीजन में उन्होंने पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में यानिक सिनर से हार गए थे।

इन खिलाड़ियों में भी जगह बनाने की होड़
ट्यूरिन के लिए बाकी स्थानों की दौड़ में बेन शेल्टन, फ्लावियो कोबोली, फ्रांसिस टियाफो, आर्थर फिल्स, डेनिल मेदवेदेव, राफेल जोडार और टेलर फ्रिट्ज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। यूएस ओपन के बाद शेल्टन 'लाइव रेस टू ट्यूरिन' में तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे।


15 से 22 नवंबर तक होगा मुकाबला
2026 का निट्टो एटीपी फाइनल्स 15 से 22 नवंबर तक ट्यूरिन की इनाल्पी एरिना में खेला जाएगा। इसमें सीजन के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के बीच साल के आखिरी बड़े खिताब के लिए मुकाबला होगा।
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