कोरिया ओपन: एचएस प्रणय पहले ही दौर में हारे, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने दूसरे दौर में बनाई जगह

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प्रणय के लिए यह साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर अच्छा नहीं रहा है। उन्हें लगातार तीसरे टूर्नामेंट में पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले वह हाइलो ओपन और आर्कटिक ओपन में भी शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। पूर्व विश्व नंबर छह प्रणय इस सीजन में निरंतरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 15 बीडब्ल्यूएफ टूर्नामेंट में वह सिर्फ एक बार दूसरे दौर से आगे बढ़ सके हैं। सितंबर में वियतनाम ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचना इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।मुकाबले के पहले गेम में प्रणय ने 7-12 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 19-16 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि, यू ताए-बिन ने लगातार अंक जुटाते हुए स्कोर 19-19 से बराबर कर दिया और अंततः 23-21 से गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भी दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ने अपनी लय बरकरार रखी। उन्होंने शुरुआत में ही 8-3 की बढ़त बना ली और 21-15 से गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।महिला एकल में भारत के लिए अच्छी खबर रही। अनमोल खरब ने कनाडा की रेचल चान को 21-19, 21-18 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। 38 मिनट तक चले मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली अनमोल का अगला सामना गुरुवार को जापान की दूसरी वरीय अकाने यामागुची से होगा। वहीं, तन्वी शर्मा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान की मनामी सुजू को 21-16, 12-21, 21-17 से हराया। एक घंटे 12 मिनट तक चले मुकाबले में जीत के साथ तन्वी ने अंतिम 16 में जगह बनाई। अब उनका सामना जापान की पांचवीं वरीय हिना अकेची और चीन की शू वेनजिंग के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से होगा।मिश्रित युगल में ध्रुव रावत और मनीषा के की जोड़ी को चीन की सातवीं वरीयता प्राप्त झू यी जुन और ली कियान की जोड़ी के खिलाफ 22-20, 12-21, 22-24 से हार का सामना करना पड़ा। 58 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय जोड़ी निर्णायक गेम में करीबी अंतर से हार गई। महिला युगल में रितिका ठाकेर और सोनाली सिंह की जोड़ी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की लॉड्या चेल्सी ग्रिसेल्डा और नोजोमी शिमिजू के खिलाफ पहले दौर के मुकाबले से नाम वापस ले लिया था। वहीं, पुरुष युगल में अर्जुन रेड्डी पोचाना और अच्युतादित्य राव डोड्डावरापु की जोड़ी क्वालिफिकेशन दौर से आगे नहीं बढ़ सकी। कोरिया ओपन 2026 का समापन रविवार को होगा।