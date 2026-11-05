एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारतीय पुरुष हॉकी टीम बनी विजेता, फाइनल में जापान को हराकर छठी बार जीता खिताब

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विज्ञापन भारत ने जापान को फाइनल में 4-1 से हराकर छठी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। गुरुवार को खेले गए इस खिताबी मुकाबले में जापान ने तीसरे ही मिनट में काजुमासा मात्सुमोतो के गोल की बदौलत बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया।

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भारत के लिए किसने दागे गोल

भारत की ओर से शीलानंद लाकड़ा ने 42वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर किया, जिसके बाद दिलप्रीत सिंह ने 48वें मिनट, जुगराज सिंह ने 53वें मिनट और विवेक सागर प्रसाद ने 54वें मिनट में शानदार गोल दागकर भारत की जीत को पक्का कर दिया। इससे पहले एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के राउंड-रॉबिन लीग मैच में भी जापान को 4-1 से हराया था।

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भारत ने लगाई खिताब की हैट्रिक

भारतीय टीम ने इसके साथ ही टूर्नामेंट में खिताब की हैट्रिक पूरी की। भारतीय टीम इससे पहले 2011, 2016, 2018, 2023 और 2024 में भी यह टूर्नामेंट जीत चुकी है।

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कैसे पिछड़ने के बाद की वापसी

भारत ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन तीसरे ही मिनट में जापान ने मात्सुमोतो के गोल से बढ़त बना ली। मात्सुमोतो ने टोमाहॉक शॉट से गोल करके ओलंपियन बलबीर सिंह स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को हैरान कर दिया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने तेजी दिखाई और कुछ मौके भी बनाए, लेकिन वे उन्हें गोल में बदलने में नाकाम रहे। 20वें मिनट में जापान को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले। लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाते हुए जापान के कप्तान राइकी फुजीशिमा को गोल करने से रोक दिया।



अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे उप कप्तान हार्दिक सिंह भारत के मिडफील्ड में स्टार साबित हुए। उन्होंने बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए कई मौके बनाए। दूसरी ओर जरमनप्रीत सिंह ने अपने शानदार खेल और कड़ी मेहनत से डिफेंस में चट्टान की तरह मजबूती बनाए रखी। 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में अधिक आक्रामक खेल दिखाया और 33वें मिनट में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह के फ्लिक को जापानी गोलकीपर किशो कुरोदा ने रोक दिया।



जापान की टीम ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और 39वें मिनट में अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन शोता यामादा की कोशिश से कोई गोल नहीं हो सका। भारत ने जापानी डिफेंस पर दबाव बनाए रखा और 42वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। आदित्य अर्जुन लालागे के पास पर लकड़ा ने रिबाउंड से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। भारत ने आखिरी क्वार्टर में भी दबदबा बनाए रखा और 48वें मिनट में हार्दिक के बेहतरीन पास पर दिलप्रीत ने रिवर्स हिट लगाकर घरेलू टीम को बढ़त दिला दी।